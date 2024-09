Les Bourses européennes confinées dans le rouge

A Paris, les trois grandes valeurs du luxe, LVMH (-4,22%), Hermès (-3,84%) et Kering (-2,22%) ont fermé la marche de l'indice CAC 40 alors que les signaux économiques se dégradent aux États-Unis et en Chine.

Plus tôt dans la journée, l'attention s'était portée sur l'indice des PMI Composite.

Les Etats-Unis ont par ailleurs accusé le plus fort déficit commercial depuis deux ans, à 78,8 milliards de dollars en juillet.

Toujours outre-Atlantique, le département américain de la Justice enquête sur de possibles pratiques anticoncurrentielles de Nvidia qui a reculé d'environ 10% hier et faisant trembler le compartiment technologique dans son ensemble.

Les statistiques américaines au menu de la séance de jeudi seront particulièrement scrutées avec les résultats d'enquêtes auprès de directeurs d'achats du secteur des services et les chiffres des créations de postes par le cabinet ADP en août.

