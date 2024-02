Les Bourses européennes bien orientées : nouveau record pour Francfort

A Paris, la saison des résultats se poursuit avec les premières publications de sociétés du CAC 40 cette semaine. Les performances annuelles de Bouygues et de GTT ont été saluées, permettant aux titres de terminer respectivement en tête du CAC 40 et du SBF120. En revanche, la décision d'Eurofins de réduire son dividende de 50% a provoqué la relégation de l'action à la dernière place du CAC 40.

Cette semaine, les investisseurs attendent surtout l'indice des prix PCE en janvier aux Etats-Unis et l'inflation en février en France et en Allemagne, jeudi.

Enfin, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 106,7 en février contre un consensus de 114,8 et à 110,9 en janvier.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,1% en décembre en rythme annuel, en ligne avec les attentes.

Les statistiques économiques du jour n'ont pas eu d'impact sur les marchés. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 6,1% en janvier, alors qu'elles étaient attendues en repli de 4,9%. Elles avaient reculé de 0,3% en décembre. Hors défense et aéronautique, elles ont progressé de 0,1% comme attendu, après un repli de 0,6% en décembre.

