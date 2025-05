Les Bourses européennes bien en place après le blocage judiciaire sur les droits de douane

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en hausse en ce jeudi férié de l'Assomption au lendemain des résultats meilleurs qu'attendu de Nvidia et après la décision d'un tribunal américain de bloquer les droits de douane de Trump. Les secteurs du luxe et de l'automobile, particulièrement exposés aux conséquences d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, profitent de ce rebondissement alors que le secteur technologique bénéfice de l'effet Nvidia. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,61% à 7833 points et l'EuroStoxx 50 de 0,78% à 5420 points.

En Europe, eDreams Odigeo recule de 0,96% à 8,24 euros à la Bourse de Madrid. La première plateforme d'abonnements de voyage au monde a annoncé que son bénéfice net annuel avait augmenté de près de 40% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 45,1 millions d'euros. Le groupe barcelonais a vu son Ebitda cash - indicateur clé de la performance du groupe qui inclut les royalties de son programme Prime - s'améliorer de 49 % sur un an, à 180,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, bien qu'en hausse de 6 % sur un an, à 718 millions d'euros, a manqué de 2 % le consensus.

A Paris , STMicroelectronics (+2,91% à 22,91 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40 à la faveur des solides résultats trimestriels publiés hier soir par le géant américain des semi-conducteurs, Nvidia. De son côté, Soitec (+4,61% à 46,46 euros), sous pression hier après le retrait de ses perspectives, bénéfice également de cet élan en occupant la tête de l'indice SBF 120. "La demande mondiale pour l'infrastructure d'IA de Nvidia est incroyablement forte", a déclaré Jensen Huang, le DG de Nvidia.

EuropaCorp (+5,74% à 0,47 euro) a enregistré, sur l'exercice 2024/2025, clos le 31 mars, un chiffre d'affaires en repli de 11% à 31,6 millions d'euros. Si les ventes internationales du producteur et distributeur d'œuvres cinématographiques ont progressé de 26% à 22 millions d'euros, celles du segment Télévision & SVOD ont chuté de 61% à 5,2 millions d'euros. S'agissant de ses perspectives, le groupe a produit plusieurs films au cours de l'exercice, dont la sortie est prévue prochainement. Il cite notamment le film Dracula, écrit et réalisé par Luc Besson, qui sortira le 30 juillet 2025 en France.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus à 14h30 avant les promesses de ventes en avril à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 18h00.

A la mi-séance, l'euro recule de 0,19% à 1,1276 dollar.