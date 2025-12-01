Les Bourses européennes à l'arrêt ; Airbus en zone du turbulences

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la première séance du mois de décembre sur une note défavorable. Le CAC 40 a dévissé de 0,32% à 8097 points et l'EuroStoxx 50 a fini stable (+0,01%) à 5668 points. De l'autre côté de l'Atlantique, même ambiance : le Dow Jones se replie de 0,52%, vers 17h45.

La prudence et l'aversion au risque ont dominé ce premier round du mois de décembre, à moins de dix jours de la décision de politique monétaire de la Fed.

En attendant, ce sont les PMI manufacturiers qui ont rythmé cette séance de lundi.

En zone euro, l'activité manufacturière retombe en zone de contraction en novembre. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 49,6 contre 49,7 de consensus après 50 en octobre, a indiqué S&P Global. Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank souligne que la conjoncture de la zone euro reste fragile, le secteur manufacturier ne parvenant pas à sortir de la stagnation et risquant même de rebasculer en zone de contraction.

Il relève que la majorité des fabricants de la zone euro sont optimistes quant à une hausse de leur production au cours des douze prochains mois.

"En Allemagne, la confiance s'est quelque peu renforcée, tandis qu'en France, le pessimisme a fait place à l'optimisme. Si l'on considère que l'économie relève à 50 % de la psychologie, ce regain de confiance pourrait se traduire par une amélioration de la conjoncture dans l'année à venir," explique l'économiste.

Aux Etats-Unis, e secteur manufacturier s'est contracté plus fortement qu'anticipé en novembre, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 48,2 après 48,7 en octobre. Il était attendu à 49.

Jerome Powell doit s'exprimer plus tard dans la journée et les investisseurs analyseront attentivement ses propos afin d'obtenir des éclaircissements sur sa position concernant d'éventuelles baisses des taux d'intérêt.

Demain, les investisseurs prendront notamment connaissance des données sur l'inflation en zone euro.

Sur le front des valeurs, Airbus, lanterne rouge du CAC 40, a connu de sérieuses turbulences, après des informations de presse sur un nouveau problème de qualité. L'avionneur européen a confirmé avoir identifié un problème relatif à un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur son modèle A320.

Deuxième plus fort repli de l'indice phare de la place parisienne, Bureau Veritas a été pénalisé par une dégradation de RBC qui est passé de Performance en ligne à Sous-performance.