Les Bourses en ordre dispersé avant la Fed

Les valeurs pétrolières ont permis au marché parisien de limiter la casse. Grâce à la hausse des cours du brut : Totalenergies (+1,69%) a affiché l'une des plus fortes hausses CAC 40, tandis que Technip (+2,88%) a enregistré une des plus importantes progressions du SBF 120. Société Générale est restée sous pression après avoir dévoilé hier plusieurs objectifs décevants lors de la présentation son nouveau plan stratégique.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,2% en août 2023, en recul par rapport à juillet (5,3%) selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes anticipaient une stabilité à 5,3%, en ligne avec la première estimation. Hors alimentation et énergie, l'inflation a ralenti à 5,3%, conformément au consensus, après 5,5% en juillet.

Ces tensions sur les taux interviennent alors que la séance a été marquée par une nouvelle hausse des cours de l'or noir. Le cours du pétrole de la mer du Nord gagne 0,96% à 95,34 dollars tandis que le WTI s'adjuge 1,36% à 92,72 dollars. UBS explique la récente progression de l'or noir par l'important déficit de l'offre, résultat de la solide demande de pétrole et de la baisse de l'offre de l'Arabie saoudite et des autres pays de l'OPEP+ au cours des derniers mois.

Le taux à 10 ans américains gagne plus de 4 points de base à 4,35% tandis que son équivalent allemand progresse 3 points à 2,74%. Les taux longs sont en hausse dans tous les pays sauf au Royaume-Uni ou ils baissent de 5 points de base à 4,34%.

" Il n'y aura pas de changement du taux d'intervention des Fed Funds mercredi lors du prochain comité de la banque centrale américaine ", prévoit Hubert Lemoine, directeur adjoint en charge des Gestions et de la Recherche chez Schelcher Prince Gestion. " Par contre, elle communiquera sur les objectifs de taux terminal à long terme (DOT-PLOT forecast), et il apparaît que les perspectives vont être révisées à la hausse ". Le spécialiste fait référence au graphique à points de la Fed, qui fournit les indications sur l'évolution future des taux.

Cette semaine est placée sous les signes des Banques centrales, avec la Fed mercredi, la Banque d'Angleterre jeudi et la Banque du Japon, vendredi.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé à l’orée d’une séquence chargée en décisions de politique monétaire. L’indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,08% à 7 282,12 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,12% à 4 240,59 points. Ambiance plus morose Outre-Atlantique, avec un Dow Jones cédant 0,68% et un Nasdaq Composite abandonnant 0,77% vers 17h30.

