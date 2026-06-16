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Les Bourses en Europe attendent la première de Warsh dans le désordre
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 08:27

Après le regain d'optimisme de la veille, les Bourses européennes devraient ouvrir sur de plus faibles variations mardi matin, les investisseurs se tenant davantage à l'écart des actifs risqués dans un contexte de prudence à la veille des décisions de la Réserve fédérale. A environ 45 minutes du coup d'envoi de la séance, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,2%, le "future" sur le DAX évolue autour de l'équilibre et le FTSE accuse un repli théorique de 0,1% à Londres.

Les marchés d'actions européens avaient accueilli favorablement, hier, l'annonce d'un protocole d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, dont la signature est prévue ce vendredi à Genève.

Enchaînant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 s'était adjugé quelque 0,4% à 8 384 points, tandis que l'Euro STOXX 50 progressait de 0,8% pour inscrire de nouveaux plus hauts historiques.

Le rebond a été bien plus significatif à Wall Street puisque le S&P 500 a repris 1,7% hier soir, porté par un retour vers les valeurs des hautes technologies, IA en tête.

Les marchés vont scruter la méthode Warsh

Tous les yeux vont maintenant se tourner vers Washington, où la Fed entame aujourd'hui les deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), le premier tenu sous la présidence de son nouveau patron, Kevin Warsh.

Si les investisseurs anticipent très largement un statu quo de la part de la banque centrale américaine, ils étudieront de près ses nouvelles projections économiques ainsi que le ton de la conférence de presse de l'homme de confiance de Donald Trump afin d'y déceler des indications sur la trajectoire future des taux.

D'après les observateurs, Kevin Warsh devrait se montrer à l'aise avec le maintien de l'approche attentiste déjà privilégiée par son prédécesseur, Jerome Powell, réservant d'éventuelles décisions plus radicales à un horizon lointain.

"Nous pensons que Warsh minimisera l'importance des indications prospectives, privilégiant une approche patiente concernant les taux et l'inflation - adoptant ainsi une posture plus "dovish" que ce qu'anticipe le marché", prédit Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

Tokyo imperturbable face à la hausse historique des taux de la BoJ

En Asie, la Bourse de Tokyo avançait de 0,3%, les opérateurs ayant peu réagi à la décision de la Banque du Japon de relever son principal taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1%, au plus haut depuis 1995.

Moins accommodante que par le passé, la BoJ a récemment estimé que son taux neutre se situait aux alentours de 1,50%, ce qui lui laisse encore une certaine marge de manoeuvre pour une nouvelle hausse de taux dans le courant du second semestre.

Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street à un niveau stable, voire en très léger repli.

Dans l'attente des annonces de la Fed, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain recule actuellement de 1,8 point de base à 4,4690%.

Le dollar, qui s'était bien comporté ces dernières semaines dans la perspective d'une hausse des taux directeurs américains, s'essouffle un peu dans l'attente des annonces de la Fed. L'euro évolue pour l'instant à 1,1575 face au billet vert.

L'or noir au plus bas depuis trois mois avec la détente en Iran

Pendant ce temps, les cours du pétrole restent orientés à la baisse, la perspective d'une issue diplomatique au Moyen-Orient reléguant au second plan les craintes liées à l'approvisionnement en énergie du fait de la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

Le contrat juillet sur le brut léger américain se traite autour de 80,4 dollars le baril (-0,4%), au plus bas depuis début mars, tandis que le Brent de mer du Nord de même échéance cède 0,4% à 82,8, là aussi à un plancher de plus de trois mois.

Kevin Warsh
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