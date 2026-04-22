Les Bourses d'Europe ouvrent en petite hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses d'Europe ont débuté la séance dans le vert mercredi, après l'annonce par Donald Trump du prolongement de la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran mais sans réouverture du détroit d'Ormuz.

Tous les grands marchés européens progressaient quelques minutes après l'ouverture, les investisseurs portant également leur attention sur les résultats d'entreprises. Paris avançait de 0,33%, Francfort de 0,50%, Milan de 0,31%. Sensible aux cours du pétrole, qui reculaient mercredi matin, la Bourse de Londres frôlait l'équilibre (+0,07%).

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