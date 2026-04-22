Avion de combat européen : les médiateurs français et allemands demandent dix jours de plus pour sauver le projet Scaf

Le Scaf est présenté comme un symbole de la coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et l'Allemagne.

Une maquette de Scaf. (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le projet d'avion de combat de combat européens de nouvelle génération n'est pas encore mort. Alors que Paris et Berlin avaient avaient promis de tout faire pour sauver le programme Scaf, menacé par des divergences industrielles lourdes , les médiateurs français et allemands ont demandé "dix jours de plus", jusqu'au "28 avril", pour rendre des conclusions très attendues, a déclaré mardi 21 avril la ministre française des Armées, Catherine Vautrin.

Le programme SCAF (FCAS), projet phare à plusieurs milliards d'euros mené conjointement par la France, l'Allemagne et l'Espagne pour développer un avion de combat de nouvelle génération, piétine en raison de désaccords persistants entre Dassault Aviation pour la France et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne.

Le 19 mars, le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé que des personnalités française et allemande étaient dès lors chargées d'une mission de médiation pour réconcilier les parties et relancer le programme.

Un symbole de la coopération franco-allemande

"Elles devaient rendre leurs conclusions, pour être extrêmement précise, le 18 avril, elles ont demandé dix jours de plus", a annoncé mardi soir Catherine Vautrin devant la commission de la Défense de l'Assemblée nationale française, évoquant ainsi désormais la date du "28 avril".

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, s'est dit fin mars déterminé à sauver le programme SCAF, lancé en 2017 pour remplacer le Rafale et les Eurofighter utilisés par l'Allemagne et l'Espagne. Il avait toutefois souligné en février que la France et l'Allemagne n'avaient pas besoin du même avion .

Friedrich Merz et Emmanuel Macron devraient par ailleurs se retrouver tous deux à Chypre à partir de jeudi pour un sommet européen étalé sur deux jours. Il est considéré comme un symbole de la coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et l'Allemagne, les deux puissances européennes cherchant à présenter un front uni face à une Russie hostile et à un engagement américain de plus en plus hésitant en matière de sécurité européenne.