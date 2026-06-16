Les bourses américaines reculent à nouveau sous le poids des inquiétudes liées aux contrats à terme perpétuels

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16 juin - ** Les actions des bourses américaines subissent une nouvelle vague de ventes alors que les inquiétudes liées aux contrats à terme perpétuels reviennent sur le devant de la scène

** Cboe Global Markets CBOE.Z recule de 6,2 %, Miami International Holdings MIAX.N perd 9 % et CME Group CME.O baisse de 2,3 %

** Ashish Sabadra, analyste chez RBC, attribue cette chute aux craintes de concurrence liées aux contrats à terme perpétuels

** Lundi, le président de la CFTC, Michael Selig , a défendu la décision de l’agence d’approuver les contrats à terme perpétuels sur le marché américain, en faisant valoir que les acteurs en place craindront toujours l’avenir

** Les actions des bourses ont reculé ce mois-ci à la suite de l’autorisation par la CFTC des contrats à terme perpétuels sur le bitcoin

** Le mois dernier, la CFTC a ouvert la voie à l’introduction de contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies , suscitant des craintes que les bourses américaines ne soient pénalisées si ces instruments venaient à s’étendre à d’autres classes d’actifs