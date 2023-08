Les bonus dans la gestion d’actifs devraient rester stables par rapport à 2022

- Des chiffres d’affaires et des niveaux de bonus stables par rapport à 2022 ainsi que des réductions d’effectifs modérées. Tel est l’envionnement auquel les gérants d’actifs traditionnels vont faire face jusqu'à la fin de l’année, selon Johnson Associates, spécialiste des rémunérations du secteur financier. Le consultant américain a publié début août, un rapport trimestriel qui compile ses projections sur les primes versées aux gérants d’actifs traditionnels, alternatifs et aux banquiers d’investissement. Un brin plus optimiste que dans son rapport du premier trimestre 2023 qui prévoyait des baisses de primes de -5% à -10% en 2023 par rapport à 2022 pour la gestion d’actifs traditionnelle, Johnson Associates prédit désormais que les bonus et chiffres d’affaires en 2023 resteront stables par rapport à 2022 pour les salariés du secteur. Ce, en dépit de la dynamique haussière des marchés actions qui pourrait pourtant laisser penser à une hausse du montant des primes. A lire aussi: Les bonus vont décliner dans la gestion d’actifs en 2022 Le consultant explique cette stabilité par le fait que les investisseurs privilégient les produits à bas coût aux fonds actions actifs et que la gestion passive va continuer de grappiller des parts de marché. Johnson Associates observe une dissociation des encours sous gestion des gérants et de leurs chiffres d’affaires. Les gérants offrant des produits ou services supplémentaires pour diversifier leurs revenus, tels que les plateformes technologiques, généreront des niveaux de commissions plus élevés pour 2023. Par conséquent, pour Johnson Associates, les variations des montants des bonus versés aux salariés des gérants d’actifs traditionnels pourraient être comprises dans une fourchette de -5% à +5% en 2023 par rapport à 2022.Stabilité des bonus sur le non-cotéLes perspectives du consultant n’ont pas évolué d’un trimestre à l’autre concernant les bonus des salariés des hedge funds qui, soit resteront stables, soit connaîtront une augmentation allant jusqu’à 5%. La collecte sur ce segment reste néanmoins modérée et dominée par les plus gros fonds du segment. Le niveau de primes va aussi rester inchangé sur le non-coté d’après Johnson Associates. Le secteur est à la peine sur les levées de fonds exception faite de quelques méga-fonds, les transactions et les sorties sont en baisse. Seul le crédit privé jouit véritablement d’une belle cote. A lire aussi: Les fonds de private equity rencontrent toujours des difficultés à lever des capitaux «Les niveaux des salaires de base et de bonus sont généralement stables. Il est peu probable que les primes diminuent de manière significative, à moins que les fonds suivants ne soient plus petits. Les fonds de petite et moyenne taille se concentrent sur le développement des jeunes talents», commente Johnson Associates.Les salariés s’occupant de la gestion de clients fortunés pourraient, eux, voir leurs niveaux de primes progresser de 5% à 10% par rapport à 2022. Les flux et les appréciations de marché portent les niveaux d’encours et les offres de produits alternatifs attirent de nouveaux clients, justifie Johnson Associates pour expliquer sa prévision.

Adrien Paredes-Vanheule