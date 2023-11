Les bonus annuels des gérants d’actifs pourraient chuter de 10%

Après un début d’année sous le signe de la reprise, l’environnement macroéconomique défavorable continue d’affecter l’industrie de la gestion d’actifs . Dans son dernier rapport trimestriel, le cabinet Johnson Associates projette que sur l’ensemble de l’écosystème financier, les bonus vont au mieux stagner ou, à l’inverse, reculer.

Plus affectés pour l’instant que leurs homologues des secteurs du private equity et de la gestion de fortune, les professionnels de la gestion active vont voir leurs bonus diminuer de 5% à 10% en fin d’année. Parmi les raisons, l'étude mentionne une pression continue sur les frais de gestion, en baisse, qui érode en conséquence les marges. Le cabinet de conseil BCG annonçait en mai dernier que les frais moyens ont baissé de 15% au cours des dix dernières années.

En parallèle, relève Johnson Associates, la forte décollecte sur les marchés actions s’est accompagnée d’un transfert important vers la gestion passive, moins coûteuse, plus sûre et plus performante. Ce repli vers la gestion passive, dont les flux s’élèvent à 173 milliards de dollars selon une dernière estimation TrackInsight, a affecté différemment la collecte des asset managers au troisième trimestre. Si Amundi résiste de peu à la décollecte grâce à des ETF qui ont engrangé 10,6 milliards de dollars, les sorties nettes d’Invesco s’élèvent elles à 9,9 milliards de dollars , en dépit d’une gestion passive qui a capté près de 13,5 milliards de dollars.

Enfin, depuis le début de l’année, les gérants actifs d’actions sont confrontés à un effet de marché dans lequel seule une poignée d’entreprises de la tech est à l’origine des gains. Alors que le S&P 500 gagne 16,8?%, le S&P 500 Equal Weight Index recule lui, de 1,2?% au 16 novembre.

Une question de coûts

Johnson Associates rappelle toutefois que les encours sous gestion sont un indicateur moins pertinent pour les bonus des gérants d’actifs que celui de la rentabilité. Les marges pâtissent d’une tendance à la compression des frais de gestion qui s’installe dans le temps, couplée à une bascule des placements vers des produits financiers moins onéreux.

De leur côté, les projections du cabinet concernant les bonus de gérants de hedge funds oscillent dans une fourchette de –5?% à +5?%, avec des produits multistratégies qui vont battre les stratégies macro.

Maureen Songne