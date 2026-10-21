Les bons résultats soutiennent les actions, le rendement des obligations françaises à 10 ans franchit la barre des 5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers européens en hausse, les contrats à terme américains en progression

* Les contrats à terme sur le Brent franchissent la barre des 110 dollars le baril

* Le rendement des obligations françaises à 10 ans atteint 5 %

(Mises à jour tout au long de l'article, avec l'ajout de la dernière hausse du rendement des obligations françaises, des commentaires d'analystes et de la rencontre entre Witkoff et Poutine)

par Dhara Ranasinghe et Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, les premiers signes de la saison des résultats laissant entrevoir des bénéfices solides pour les entreprises internationales et renforçant le moral des investisseurs faceaux inquiétudes persistantes concernant la vigueur du commerce lié à l'IA et les turbulences sur les marchés obligataires.

Pourtant, le rendement des obligations d’État françaises à 10 ans a atteint 5 % pour la première fois depuis 2002, signe d’une inquiétude croissante quant à la capacité du pays à redresser ses finances fragiles, les violentes manifestations venant aggraver les craintes concernant les perspectives de la deuxième économie de la zone euro.

Les marchés mondiaux ont connu un mois mouvementé, la forte vague de ventes de titres liés à l’IA ayant pesé sur le moral des investisseurs vis-à-vis du secteur technologique.

Les marchés européens ont globalement progressé .STOXX , tandis que les contrats à terme sur les actions américaines

ESc1 1YMc1 laissaient entrevoir une ouverture positive pour Wall Street, dans l’attente des résultats financiers de sociétés telles que Meta META.O et Tesla TSLA.O , attendus plus tard dans la journée.

Selon les données de LSEG, sur les entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats (13 % du total), 86 % ont dépassé les estimations de bénéfices.

“Ce que nous avons observé jusqu’à présent en 2026, c’est que les marchés ont effectivement réagi positivement à ces bons résultats”, a déclaré Neil Fisher, spécialiste en investissement chez St James’s Place à Londres.

“Là où ils n’ont pas toujours réagi positivement à des résultats en hausse, notamment dans le domaine de l’IA, c’est lorsque de nouvelles dépenses d’investissement (capex) et des dépenses supplémentaires consacrées à l’IA sont mises sur la table.”

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé d’environ 1 %, tiré par une hausse de plus de 3 % de l’indice coréen .KS11 , tandis que le Nikkei 225 japonais .N225 a gagné près de 1 %.

GAGNANTS ET PERDANTS DE L’IA

L'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a perdu près de la moitié de sa capitalisation boursière mercredi après avoir fortement revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année à venir et suspendu ses projets de développement, prolongeant ainsi la vague de sentiment négatif à l'égard des valeurs mondiales liées à l'IA.

À l’inverse, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’intelligence artificielle Elice Group

0158S0.KQ a bondi de près de 30 %, se remettant ainsi de la chute enregistrée lors de son entrée en Bourse mardi.

Les actions des entreprises japonaises et taïwanaises fournisseurs de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O ont progressé après qu’Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion entre les deux sociétés serait “une bonne idée ” et qu’elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d’une union.

Par ailleurs, à Mumbai, l’introduction en Bourse de Jio Platforms < JIOP.NS> , d’un montant de 3,2 milliards de dollars, a été entièrement souscrite en moins de deux heures d’ouverture des enchères publiques, les investisseurs s’étant rués sur la plus grande vente d’actions jamais réalisée en Inde et la première organisée par Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

POINTS FAIBLES

Les rendements obligataires français ont de nouveau augmenté alors que les investisseurs faisaient le point sur les manifestations généralisées à travers le pays, qui ont accentué la pression sur un gouvernement déjà aux prises avec des difficultés pour assainir ses finances.

Les rendements des obligations à 10 ans FR10YT=RR ont augmenté de 20 points de base depuis le début de la semaine , atteignant un nouveau plus haut depuis 24 ans à 5,002 %.

L'écart par rapport aux rendements des Bunds allemands à 10 ans s'est ainsi établi à environ 157 points de base

DE10FR10YT=RR .

“La situation commence à paraître assez tendue”, a déclaré Rushabh Amin, gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe multi-actifs chez Allspring Global Investors.

“L’écart (entre les OAT et les Bunds) évolue dans le même sens depuis un certain temps.”

Le titre de l’enseigne française de supermarchés Carrefour

CARR.PA a chuté de près de 13 % après avoir revu à la baisse ses prévisions en raison des récentes manifestations.

Le rebond du cours du pétrole LCOc1 , qui est repassé au-dessus des 110 dollars le baril , après une brève baisse la veille, a renforcé le sentiment négatif sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain progressant également lors des échanges à Londres

US10YT=RR .

L'envoyé américain Steve Witkoff a rencontré le président russe Vladimir Poutine afin d'examiner de nouvelles pistes pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à la suite de discussions qualifiées de “constructives” par un responsable américain avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en Norvège.

L'INDONÉSIE MAINTIENT SES TAUX INCHANGÉS

La banque centrale indonésienne a maintenu son taux directeur inchangé mercredi, mais a relevé son taux de facilité de dépôt de 25 points de base et abaissé le taux de réserves obligatoires des banques de 2 points de pourcentage afin de soutenir la liquidité et l’octroi de crédits, après que les marchés ont été secoués par un avertissement de MSCI la semaine dernière selon lequel les actions indonésiennes pourraient être exclues de ses principaux indices de référence.

La roupie IDR= a de nouveau glissé sous le seuil clé des 18 000 , conservant ainsi son titre de devise asiatique la moins performante, avec une baisse de plus de 7 % cette année.

L’indice dudollar =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres devises, a légèrement reculé à 101,79, tandis que les inquiétudes françaises ont maintenu l’euro sur la défensive. La monnaie unique a perdu environ0,12 %, à 1,122 dollar EUR=EBS .

Le yen JPY= est resté stable face au dollar à 158,15 après que les données gouvernementales publiées mercredi ont montré que les exportations japonaises en septembre avaient progressé de 16,7 % par rapport à l’année précédente, manquant ainsi les estimations. La forte demande en semi-conducteurs et en produits liés à l’intelligence artificielle a compensé la faiblesse observée dans d’autres secteurs.

Par ailleurs, les données ont montré que l’inflation au Royaume-Uni avait augmenté de 3,5 %, tandis que le gouvernement avait à nouveau emprunté plus que prévu en septembre et que la dette publique avait dépassé les 3 000 milliards de livres sterling, soulignant le défi auquel sera confronté le ministre des Finances John Healey lors de la présentation de son premier budget la semaine prochaine.