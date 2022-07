Les bilans à venir, baromètre de l'état de santé des entreprises américaines

David Norris, Head of US Credit, TwentyFour Asset Management, boutique Vontobel AM. (crédit : DR)

Par David Norris, Head of US Credit, TwentyFour Asset Management, boutique Vontobel AM

Les résultats des entreprises seront examinés de près

Les acteurs du marché attendent avec impatience de savoir comment les entreprises américaines se portent. Les pressions inflationnistes ont potentiellement affecté leurs chiffres d'affaires. La baisse des revenus, la compression des marges et la hausse des coûts de la main-d'œuvre sont autant de facteurs susceptibles d'avoir d'affecter les prévisions, dans la mesure où l'économie montre des signes de ralentissement.

Jusqu'à présent, un peu plus de 20% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs bilans. 65% d'entre elles ont annoncé des revenus réels supérieurs aux estimations. Au regard du contexte actuel, cela semble être un bon résultat : les entreprises ont déclaré des revenus supérieurs de 1,35% aux estimations, ce qui n'est que légèrement inférieur à la moyenne sur cinq ans de 1,8% .

Toutefois, sur le secteur bancaire, si les grandes banques américaines ont généralement annoncé des chiffres sains (croissance solide et continue des dépenses à la consommation et des prêts, amélioration des marges d'intérêt nettes en raison de la hausse des taux , …) il y a quelques signaux d'alarme à prendre en compte. Certains acteurs de premier plan, comme AT&T et Verizon, ont annoncé que de plus en plus de ses clients commençaient à prendre du retard dans le paiement de leurs factures. Verizon note également que la hausse des prix affectait la croissance du nombre de ses abonnés.

La réduction des embauches dans les entreprises de la tech : un indicateur à garder à l'œil

Un nombre important d'entreprises ont annoncé un plan de réduction :

• Ford a récemment annoncé qu'elle prévoyait de supprimer 8.000 postes salariés dans sa division de combustion interne pour utiliser ces fonds pour investir davantage dans son projet de véhicules électriques

• Google a suspendu les embauches pour revoir ses besoins en effectifs et s'aligner sur une nouvelle série de demandes de personnel sur les trois prochains mois

• Apple prévoit de ralentir l'embauche et la croissance des dépenses en 2023

• Microsoft est une autre entreprise qui exprime ses inquiétudes en prévoyant de freiner l'embauche.

• Tesla a annoncé, plus tôt cette année son intention de réduire ses effectifs salariés de 10%.

Dans l'ensemble, le marché a réagi de manière assez positive aux résultats publiés jusqu'à présent, l'indice ICE US High Yield ayant gagné 30 pb au cours de la semaine dernière. Néanmoins, une semaine chargée se profile avec la publication des résultats des grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Alphabet, Meta, Apple et Amazon, qui devraient fournir plus de détails sur les embauches. À cela s'ajoute la réunion de la FED (les marchés anticipant une hausse des taux de 75 pb), les chiffres du PIB du deuxième trimestre et, enfin, le coefficient de déflation PCE (indicateur d'inflation préféré des autorités fédérales).

La FED devrait garder comme priorité le contrôle de l'inflation… au détriment de l'emploi ?

Si la saison des bénéfices et les perspectives à venir confirment que l'économie montre toujours des signes de vigueur et des bénéfices sains, la politique de la Fed peut encore être en bonne voie pour atteindre son objectif de 3,375 % pour les Fed Funds d'ici la fin de 2022. Toutefois, s'il s'avérait que les bénéfices sont insuffisants, alors que les pressions sur la main-d'œuvre s'atténuent et que les niveaux de chômage augmentent (les entreprises ressentant le besoin de ralentir leurs recrutements), cela permettrait à la Fed de se rapprocher de son objectif de ralentissement de l'économie.

Ce dernier scénario offrirait des arguments à la Fed pour justifier d'un ralentissement du rythme des hausses de taux dans le but d'obtenir l'effet souhaité sur l'inflation. Dans les faits, les données économiques de la semaine dernière ont fourni d'autres signaux indiquant que la politique de la Fed a l'effet souhaité ; les demandes initiales d'allocations de chômage sont plus élevées qu'elles ne l'ont été depuis un certain temps, les indices PMI américains continuent à se contracter et les perspectives commerciales de la Fed de Philadelphie diminuent considérablement.

Alors que la Fed a toléré une inflation plus élevée au début de l'année pour soutenir un marché du travail fort, et qu'elle a semblé prendre du retard dans le processus, elle semble maintenant devoir tolérer un chômage plus élevé dans la lutte pour faire baisser l'inflation. La saison actuelle des bénéfices devrait donc contribuer à définir le paysage et nous donner un aperçu de la santé des entreprises au prochain trimestre et ce à quoi le reste de l'année pourrait ressembler.

Si les signes de contraction économique se poursuivent, le taux des fonds fédéraux devrait s'établir à des niveaux inférieurs aux prévisions actuelles et ainsi réduire la volatilité actuelle sur les marchés des taux. D'autre part, si la résilience des consommateurs continue de se répercuter positivement sur les bénéfices des entreprises, cela devrait contribuer à maintenir la politique de la Fed sur sa trajectoire actuelle.