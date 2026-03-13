Les biens de consommation de base américains sont soumis à un test de valorisation alors que les perspectives de bénéfices s'assombrissent

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* Le ratio C/B du S&P 500 pour les biens de consommation de base est le plus élevé depuis 1999

* Le secteur est confronté à une révision à la baisse de ses bénéfices au 1er trimestre en raison des inquiétudes liées à l'inflation

(Mise à jour pour ajouter des graphiques) par Shashwat Chauhan

Après une forte hausse cette année, les actions américaines du secteur de la consommation de base perdent de leur popularité, les investisseurs commençant à remettre en question les valorisations élevées du secteur alors que les perspectives de bénéfices s'assombrissent, selon les analystes.

Les valeurs de base, largement considérées comme des valeurs refuges au sein des actions, sont devenues un refuge populaire au début de l'année lorsque les investisseurs ont fui les valeurs technologiques fortement valorisées en raison des inquiétudes liées aux investissements importants dans l'intelligence artificielle et aux effets perturbateurs de la technologie sur les entreprises.

La forte rotation a contribué à faire grimper le ratio cours/bénéfice à terme de l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS (PE) - un indicateur de valorisation très prisé - à son plus haut niveau depuis juin 1999, selon les données du LSEG.

Toutefois, des fissures ont commencé à apparaître depuis que l'indice a atteint un niveau record à la mi-février.

Le groupe a perdu 5,6 % jusqu'à présent en mars, les actions des secteurs de la technologie et de l'énergie ayant repris de la vigueur après l'éclatement du conflit au Moyen-Orient le 28 février. En période d'incertitude géopolitique, les investisseurs se tournent généralement vers les secteurs défensifs, à la recherche de bénéfices stables quelle que soit la situation économique.

"L'augmentation des attentes en matière d'inflation liée à l'escalade potentielle avec l'Iran pourrait commencer à saper l'attrait défensif des produits de première nécessité, surtout si l'on tient compte de la forte performance du secteur cette année", a déclaré Neil Wilson, stratège chez Saxo.

Les analystes craignent que les pressions inflationnistes générales, alimentées par la guerre avec l'Iran, ne réduisent les dépenses de consommation et ne nuisent à la croissance des bénéfices dans le secteur. Les entreprises alimentaires, qui constituent une grande partie de l'indice des produits de base, sont déjà confrontées à la menace d'un changement des habitudes alimentaires en raison de la popularité croissante des médicaments amaigrissants .

Selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices et les actions chez LSEG, les bénéfices du secteur de la consommation de base du S&P 500 devraient augmenter de 1,9 % au premier trimestre, contre une croissance de 6,6 % au début de l'année.

L'indice de référence S&P 500 .SPX devrait quant à lui enregistrer une croissance des bénéfices de 12,8 % pour le trimestre en cours.

Mais avant même le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, le fabricant de céréales Cheerios General Mills GIS.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, ce qui a provoqué une chute des prix dans les entreprises alimentaires le mois dernier. Plus récemment, le fabricant de bretzels Campbell's Co CPB.O a réduit ses prévisions et suspendu ses plans de rachat d'actions, citant la faible demande pour ses snacks.

Ces entreprises figurent parmi les valeurs de base les moins performantes de l'année, les actions de Campbell's se négociant à leur plus bas niveau depuis mars 2003.

"Nous voulons être sélectifs dans cet environnement, en nous concentrant sur la croissance des bénéfices, car une nouvelle expansion des multiples (est) improbable", a déclaré Jake Johnston, CIO adjoint de Advisors Asset Management.

D'autre part, un mouvement plus large vers les valeurs défensives au début de l'année et les résultats trimestriels positifs des détaillants à grande surface Costco Wholesale

COST.O et Walmart WMT.O ont permis à leurs actions d'enregistrer des gains à deux chiffres cette année.

"L'une des conséquences de cette hausse est que les deux plus grandes actions de l'indice sont surévaluées", a déclaré Mark Preskett, gestionnaire de portefeuille senior chez Morningstar Wealth.

Les actions de Costco et de Walmart se négocient à plus de 40 fois leurs bénéfices prévisionnels et présentent les valorisations les plus élevées du secteur.

"Les derniers résultats de Walmart sont excellents. Cependant, il reste surévalué à nos yeux et les investisseurs paient manifestement cher pour la résistance perçue des bénéfices", a déclaré M. Preskett.

Malgré les baisses récentes, le secteur est toujours en hausse de 10 % depuis le début de l'année, et tout le monde ne pense pas qu'il s'agira d'une descente, en particulier si les inquiétudes liées à l'IA reviennent sur le devant de la scène.

"Dans cette période où nous vivons tant d'incertitudes liées à l'IA, y compris en ce qui concerne son impact potentiel sur les entreprises qui survivent et sur l'emploi en général, les produits de base ont un avantage dans l'esprit des investisseurs parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de la destruction de l'IA", a déclaré Erika Maschmeyer, gestionnaire de portefeuille chez Columbia Threadneedle.