Les bénéfices trimestriels de l'assureur AIG bondissent grâce à la forte baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles

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L'assureur AIG AIG.N a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice trimestriel ajusté, grâce à une solide activité de souscription et à une forte baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles par rapport à l'année précédente, où le secteur avait été frappé par les sinistres liés aux incendies de forêt de Los Angeles .

La société new-yorkaise, l'un des plus grands assureurs commerciaux au monde, a déclaré que ses revenus de souscription d'assurance générale avaient plus que triplé pour atteindre 774 millions de dollars au premier trimestre, tandis que les charges liées aux catastrophes avaient chuté de 66% à 180 millions de dollars.

Son concurrent Travelers TRV.N a également dépassé les prévisions des analystes concernant ses bénéfices du premier trimestre au début du mois, les incendies dans des États clés tels que la Californie ayant été nettement moins nombreux qu'un an plus tôt.

Néanmoins, les feux de forêt aux États-Unis restent un risque majeur pour le reste de l'année, car ils s'intensifient généralement pendant les mois d'été. Les dépenses d'assurance sont restées soutenues, les ménages et les entreprises continuant à privilégier la couverture face à l'intensification de l'incertitude économique et des risques géopolitiques, notamment liés au conflit au Moyen-Orient.

"Pour l'avenir, nous sommes confiants dans notre capacité à naviguer dans un paysage mondial des risques de plus en plus complexe tout en continuant à générer une croissance disciplinée et rentable...", a déclaré dans un communiqué Peter Zaffino, qui quittera ses fonctions mi-2026 après près de cinq ans à la tête de l'entreprise.

Il a ajouté qu'AIG était en bonne voie pour atteindre, voire dépasser, ses objectifs financiers pour 2026. La société a également augmenté son dividende trimestriel à 50 cents par action.

Le résultat après impôts ajusté de la société attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,15 milliard de dollars, soit 2,11 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 702 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, un an plus tôt.

Le résultat net des placements d'AIG, sur la base du résultat avant impôts ajusté, a augmenté de 8% pour atteindre 915 millions de dollars.