Les bénéfices trimestriels de CSX augmentent grâce à l'accroissement des volumes intermodaux

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(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout des commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique aux paragraphes 4, 5 et 6) par Apratim Sarkar

L'opérateur ferroviaire américain CSX

CSX.O a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à des volumes intermodaux importants et à des prix fermes, ce qui a fait grimper ses actions de près de 7 % après la clôture de la séance.

La forte demande intermodale, soutenue par des dépenses de consommation stables, a aidé les opérateurs ferroviaires américains tels que CSX à contrer la faiblesse du charbon et de certaines marchandises industrielles.

Les volumes intermodaux correspondent à la quantité de marchandises transportées en utilisant plusieurs modes de transport, tels que le rail, le camion et le bateau, sans que la cargaison ne soit manipulée lors du changement de mode.

Les dirigeants de CSX ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que les clients identifient des opportunités sélectives dans le cadre des perturbations mondiales, en particulier dans les marchés liés à l'énergie et aux produits chimiques, mais ont déclaré que la longévité de ces tendances restait incertaine.

"(Le) conflit en cours au Moyen-Orient et les prix élevés de l'énergie créent de l'incertitude dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et nous surveillons la situation de près car elle pourrait influencer l'inflation et la demande des clients dans les mois à venir", a déclaré le directeur général Steve Angel.

"La hausse des prix du carburant améliore la proposition de valeur relative du rail par rapport au transport routier, ce qui pourrait favoriser la conversion de volumes supplémentaires au cours de l'année", a-t-il ajouté.

Les dépenses totales en carburant ont augmenté de 9,8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 302 millions de dollars au cours du trimestre concerné .

L'augmentation des coûts du diesel qui en résulte pèse sur les dépenses de CSX à court terme, bien que la majeure partie de l'impact soit répercutée sur les clients par le biais de suppléments de carburant, ce qui neutralise largement l'impact sur les bénéfices au fil du temps.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Jacksonville, en Floride, a augmenté de 2 % au premier trimestre, pour atteindre 3,48 milliards de dollars.

Elle a enregistré un bénéfice de 43 cents par action, contre 34 cents par action l'année précédente.

La marge d'exploitation de la société était de 36 % pour le trimestre, soit 560 points de base de plus que l'année précédente.