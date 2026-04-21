Les bénéfices du distributeur de matériel agricole Tractor Supply chutent en raison des pressions exercées par les tarifs et les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tractor Supply TSCO.O a manqué les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre mardi, pénalisé par la faiblesse des dépenses discrétionnaires et la baisse de la demande dans les catégories de soins aux animaux dans un contexte d'incertitude économique.

Les ventes d'articles non essentiels sont restées faibles, car un environnement tarifaire volatil et des taux d'intérêt élevés ont pesé sur la demande discrétionnaire et les coûts.

* Les actions de la société basée à Brentwood, Tennessee, qui ont chuté de 10 % depuis le début de l'année, étaient en baisse d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

* Le distributeur a ouvert 40 nouveaux magasins au cours du trimestre, ce qui porte son total à 2 435 magasins au 28 mars, alors qu'il continue d'étendre sa présence pour atteindre une clientèle plus large.

* Les droits d'importation américains ont augmenté certains coûts d'intrants pour la société, dont la marge brute du premier trimestre est restée stable par rapport aux 36,2 % de l'année précédente.

* La société mère de Blue Mountain clothing a augmenté ses prix de manière sélective pour compenser les pressions tarifaires tout en organisant des promotions sur d'autres produits afin de retenir les acheteurs soucieux de leur budget.

* Pour le trimestre, la société a déclaré des ventes nettes de 3,59 milliards de dollars, manquant les estimations de 3,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les ventes des magasins comparables de la société, qui vend des produits allant des aliments pour animaux aux tondeuses à gazon en passant par les composants de tracteurs, ont augmenté de 0,5 % pour le trimestre clos le 28 mars, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 1,6 %.

* La société a déclaré un bénéfice de 31 cents par action, soit une baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à 34 cents par action.

* Tractor Supply a réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2026.