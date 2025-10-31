Les bénéfices du courtier en assurances Aon dépassent les estimations grâce à une forte demande en matière de gestion des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage en assurance Aon AON.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre vendredi, grâce à une forte demande pour ses solutions de gestion des risques.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Malgré les inquiétudes croissantes liées à l'incertitude macroéconomique, les dépenses d'assurance sont restées stables.

Les entreprises et les particuliers privilégient les produits de gestion des risques, ce qui alimente les revenus d'Aon et de ses homologues, qui travaillent avec plusieurs assureurs pour offrir à leurs clients une couverture plus large.

Les courtiers génèrent des revenus par le biais de commissions basées sur les primes, ce qui lie étroitement leurs performances aux chiffres du secteur de l'assurance.

PAR LES CHIFFRES

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires d'Aon a atteint 660 millions de dollars, soit 3,05 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 594 millions de dollars, soit 2,72 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,91 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de l'unité de solutions de risques commerciaux d'Aon a bondi de 7 % pour atteindre 1,99 milliard de dollars.

La société a également enregistré une croissance de ses revenus dans ses unités de santé et de solutions patrimoniales.

CONTEXTE DU MARCHÉ

Aon, dont les actions ont chuté de 8,6 % cette année, se concentre de plus en plus sur ses activités principales de courtage en assurance. Le mois dernier, elle a accepté de vendre la majorité des activités de gestion de patrimoine de NFP à la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners pour 2,7 milliards de dollars.

Les actions de Marsh McLennan MMC.N ont chuté au début du mois après la publication de marges d'exploitation stables et d'un ralentissement de la croissance de ses activités d'assurance et de gestion des risques.

Selon les analystes, la baisse des taux, une économie inégale et l'incertitude macroéconomique pèsent sur la demande des grands clients dans l'ensemble du secteur.

CITATION PRINCIPALE

"Nous restons confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2025 et sommes bien positionnés pour assurer une croissance durable en 2026 et au-delà", a déclaré le directeur général Greg Case dans un communiqué.