Les bénéfices des entreprises ne se valent pas tous, selon le patron de Schroders

(NEWSManagers.com) - " Nous sommes en train d' observer le début d' une nouvelle méga tendance " , a estimé Peter Harrison, le directeur général de Schroders, lors d' une allocution enregistrée diffusée mardi, à l'occasion de la journée de la société de gestion consacrée à la presse. " Les bénéfices ne sont pas tous créés de manière égale. Plusieurs travaux d' écoles de commerce montrent que certaines sociétés provoquent plus d' un dollar de dommages environnementaux pour chaque dollar de vente. Cela n' est pas reflété dans leurs bénéfices. Cela va changer " , a-t-il assuré.

Pour lui, " nous devons envisager la rentabilité des entreprises en termes de bénéfices ajustés aux impacts " . Quant aux sociétés de gestion, elles " doivent être jugées sur leur performance liée à l' impact. Quelle est la performance après avoir tenu compte des externalités de cette performance ? " , poursuit-il.

Au cours de ses 10 minutes de discours, Peter Harrison a dressé le bilan de ces derniers mois et de cette triple crise - financière, économique et sociale - que nous sommes en train de vivre.

La principale leçon de cette crise pour le patron de Schroders est " la rapidité avec laquelle les humains se sont adaptés à une situation extraordinaire en seulement 12 mois " .

Il note que " nous avons enfin rompu nos liens avec le bureau " . " Même les managers les plus traditionnels ont été obligés de reconnaître que les entreprises s' en sont sorties incroyablement bien avec le télétravail. Mon avis est que cela va transformer la société dans les années qui viennent " .

Dans son allocution, Peter Harrison a aussi évoqué la mort de Georges Floyd, un événement qui aura une portée aussi forte que le mouvement #metoo, selon lui. " Je pense qu' on se souviendra de 2020 comme l' année où nous avons commencé à faire des progrès réels dans la diversité raciale dans les entreprises du monde entier " , prédit-il.

Enfin, Peter Harrison résume les défis du futur à deux zéros. Le premier zéro est l' objectif zéro carbone et le second est celui du contexte de taux zéro, amené à durer. Pour lui, ces défis seront en haut de la liste du monde économique et financier une fois que le vaccin contre le Covid-19 sera là.