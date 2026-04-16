Les bénéfices des entreprises européennes devraient connaître une faible croissance, à l'exception des grandes entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une comparaison avec les perspectives du secteur de l'énergie avant la guerre au point 3, et de commentaires d'investisseurs au point 9) par Javi West Larrañaga

Les entreprises européennes de premier ordre devraient enregistrer une faible croissance de leurs bénéfices au premier trimestre, selon les dernières prévisions publiées jeudi, bien que les grandes entreprises du secteur de l'énergie devraient bénéficier largement de la hausse des prix du pétrole brut.

Les entreprises de l'indice de référence européen STOXX 600

.STOXX devraient enregistrer une croissance de 2,8% de leurs bénéfices au premier trimestre, en moyenne, selon les données de LSEG I/B/E/S. Toutefois, si l'on exclut le secteur de l'énergie, le taux de croissance n'est que de 0,3 %.

* Les revenus des grandes entreprises européennes du secteur non énergétique devraient baisser de 1,1 % en moyenne

* Les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie devraient augmenter de 24,3 %, selon les données, car la guerre au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole

* Cela contraste fortement avec les prévisions d'avant-guerre, puisque les grandes entreprises du secteur de l'énergie étaient censées enregistrer des bénéfices inférieurs de 2,0 % au premier trimestre au 26 février, a déclaré à Reuters Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG

* Alors que les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté à mesure que les perspectives de paix ont gagné du terrain , ils sont encore 30 à 40 % plus élevés qu'avant les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran qui ont déclenché la guerre

* Les estimations des bénéfices des entreprises européennes ont pris un tournant décisif par rapport aux prévisions de croissance de 4,2 % de la semaine dernière

* Les bénéfices des sociétés immobilières et des services publics devraient chuter respectivement de 13,7 % et de 12,2 %, selon le rapport I/B/E/S

* Les revenus ont été inférieurs ou ont chuté plus fortement que les bénéfices au cours de sept des huit derniers trimestres

* C'est peut-être le signe que les efforts des entreprises pour réduire leurs coûts et restructurer leurs activités portent leurs fruits

* Bien que la guerre n'affecte pas énormément les bénéfices du premier trimestre, les investisseurs disent que les perspectives pour 2026 pourraient décevoir cette saison des bénéfices