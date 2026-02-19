 Aller au contenu principal
Les bénéfices des entreprises européennes devraient baisser de 0,6 % au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont améliorées, selon les dernières prévisions LSEG I/B/E/S de mercredi, la saison des bénéfices en cours se traduisant par une baisse des résultats moins importante que prévu.

Les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 0,6 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, selon les données de LSEG, une amélioration par rapport à‌ la baisse de 1,1 % attendue par les analystes il y a une semaine.

