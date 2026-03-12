Les bénéfices des entreprises européennes au quatrième trimestre devraient diminuer de 0,5 %

Les estimations des bénéfices des entreprises européennes de premier ordre pour le quatrième trimestre se sont légèrement détériorées, selon les dernières données du LSEG I/B/E/S, jeudi, ce qui laisse présager la pire saison de bénéfices de ces deux dernières années.

En glissement annuel, les bénéfices des grandes entreprises européennes devraient avoir diminué de 0,5 % au dernier trimestre de 2025, sur la base des résultats de 249 entreprises du STOXX 600 .STOXX et des estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, selon les données.

Pourtant, les valeurs sûres européennes ont déjoué les pronostics les plus sombres ces dernières semaines, puisque les prévisions de fin janvier tablaient sur des baisses de 4 % d'une année sur l'autre.

* La croissance mixte des bénéfices de cette semaine est légèrement inférieure à la baisse de 0,4 % estimée la semaine dernière

* Les revenus, en revanche, se sont améliorés et devraient maintenant baisser de 3,6 % en glissement annuel, contre une baisse de 4,2 % la semaine dernière

* Les estimations des résultats des entreprises européennes se sont fortement dégradées tout au long de l'année 2025, les mois de bouleversements commerciaux causés par la politique erratique des États-Unis ayant contraint les entreprises à réévaluer leurs stratégies et leurs chaînes d'approvisionnement

* Les bénéfices du quatrième trimestre des valeurs sûres européennes devaient augmenter de 11,1 % en février 2025, avant que Trump n'annonce ses projets de droits de douane mondiaux

* Les bénéfices des entreprises du STOXX 600 contrastent fortement avec ceux des entreprises cotées en bourse aux États-Unis, selon un rapport distinct du LSEG publié vendredi

* La croissance combinée des bénéfices des entreprises du S&P 500 .SPX est estimée à 14,1 % , sur la base des résultats de 492 entreprises et des estimations pour les autres, selon le rapport

* Malgré cela, la semaine dernière, le gestionnaire d'actifs allemand DWS DWSG.DE a déclaré que des inquiétudes subsistaient quant à l'exposition des actions américaines à l'IA, après que les craintes concernant les rendements de l'IA aient déclenché une chute des entreprises technologiques en février

* "En raison de l'incertitude liée à l'IA, nous privilégions les marchés d'actions européens et japonais, moins axés sur la technologie, par rapport au marché américain", a déclaré la société dans une note