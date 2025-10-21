Les bénéfices des banques régionales américaines sont scrutés à la loupe en raison des risques de crédit

De nouvelles pertes sur prêts et des cas de fraude ravivent les inquiétudes des investisseurs

L'indice des banques régionales est à la traîne des grandes capitalisations

Le directeur général de Zions déclare que le risque de pertes le plus important réside dans le crédit privé

Après une semaine mouvementée au cours de laquelle certaines banques régionales américaines ont signalé des problèmes de créances douteuses et de fraudes, les investisseurs ont scruté les rapports de résultats des prêteurs à la recherche de signes d'une plus grande tension dans le secteur.

Zions Bancorporation ZION.O a affiché une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre lundi, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés, malgré la charge de 50 millions de dollars liée à la fraude qu'elle a annoncée la semaine dernière.

Le crédit privé comporte le plus grand risque de pertes, étant donné le taux de croissance élevé et la réglementation légère, a déclaré Harris Simmons, directeur général de Zions, aux analystes lundi soir, bien qu'il ne s'attende pas à de grosses pertes bancaires liées à l'exposition au crédit privé.

Depuis la crise bancaire de 2023, les investisseurs ont peu de patience pour l'incertitude, selon les analystes. Même des problèmes isolés liés à des prêts ou à des fraudes déclenchent aujourd'hui des baisses généralisées, les traders se précipitant pour réduire leur exposition. "Des années de crédit facile et de faible transparence ont laissé les investisseurs dans l'incertitude quant à la nature réelle des risques; même de petites surprises négatives peuvent déclencher une réévaluation massive des prix", a déclaré Tim Hynes, responsable mondial de la recherche sur le crédit chez Debtwire. L'indice KBW Regional Banking Index .KRX a chuté de 4,8 % cette année, à la traîne de l'indice KBW Bank Index .BKX , qui suit les banques à grande capitalisation et a progressé de 15,9 % depuis le début de l'année 2025. La semaine dernière, les actions bancaires ont fortement fluctué après que Zions a révélé despertes de 50millions de dollars liées à des prêts commerciaux et industriels et que Western Alliance WAL.N a intenté une action en justice pour fraude de la part de Cantor Group V, LLC. Cantor a nié ces allégations.

La hausse du bénéfice de Zions au troisième trimestre , malgré les pertes de prêts de sa division californienne, a fait grimper les actions de la banque de 2,9 % dans les échanges après le marché. Le SPDR S&P Regional Banking ETF

KRE.P a augmenté de 2,49% lundi.

HBT Financial HBT.O a déclaré un revenu net de 19,8 millions de dollars, en légère hausse par rapport au trimestre précédent, avec des actifs non performants à 0,17% du total des actifs, le même pourcentage un an plus tôt.

Ses actions ont augmenté de 4,15% après avoir accepté de fusionner avec CNB Bank dans une transaction évaluée à 170,2 millions de dollars.

Les actions de Jefferies JEF.N ont augmenté de 4,25% après de fortes baisses la semaine dernière. La banque a été prise dans l'effondrement de First Brands, bien que les dirigeants aient déclaré que la banque d'investissement avait été "escroquée" et que toutes les pertes étaient absorbables.

Parmi les prêteurs régionaux, le bénéfice net de Washington Trust Bancorp WASH.O est resté stable à 10,8 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente. La banque avait prévenu que son bénéfice du troisième trimestre serait affecté par 11,3 millions de dollars de pertes sur prêts.

dES CAFARDS SUPPLÉMENTAIRES Avant même que les problèmes ne fassent surface chez Zions et Western Alliance, la confiance des investisseurs avait été mise à mal par les faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et de la banque à risque Tricolor. Fifth Third FITB.O a enregistré la semaine dernière une perte de 178 millions de dollars liée à la faillite de Tricolor, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a passé une perte de 170 millions de dollars .

"Les mesures de la qualité des actifs dans les banques se sont détériorées, mais elles ont mieux résisté que nous ne l'avions prévu. Les pertes ont été faibles, de sorte que ces nombreux et récents problèmes de prêts plus importants ont fait craindre une détérioration plus large", a déclaré Michael Driscoll, responsable des notations de crédit, Global Financial Institutions Ratings chez Morningstar DBRS.

"Mais l'une des leçons tirées de la faillite des banques régionales en 2023 est que le financement des banques peut s'effilocher plus rapidement que par le passé si des problèmes importants apparaissent".

Mais beaucoup, y compris le directeur général de Fifth Third, Tim Spence, ont minimisé les comparaisons avec la crise bancaire régionale de 2023, lorsque la faillite de la Silicon Valley Bank a déclenché une tourmente plus large.

"Nous considérons que la faiblesse récente du groupe bancaire est due à trois raisons principales", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank. "Il s'agit d'un certain nombre d'événements de crédit idiosyncrasiques survenus sur une courte période, d'une moindre attention à court terme sur le crédit en général et de messages contradictoires de la part des banques."

La semaine dernière, les grandes banques de Wall Street ont également décrit le stress récent comme étant idiosyncrasique, mais les investisseurs s'inquiètent que les problèmes émergeant en succession rapide indiquent des fissures plus profondes dans la qualité du crédit.

"Une vague de "cafards" supplémentaires pourrait remettre à zéro la tolérance au risque sur les marchés, ce qui aurait pour effet de faire pression sur les valorisations et de resserrer davantage les conditions financières", a déclaré M. Hynes.

Selon les analystes, les marchés ont pris note du récent commentaire du directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, sur la possibilité de nouveaux cas comme celui de First Brands, amplifiant l'anxiété des investisseurs quant aux faiblesses dans les coins les plus opaques du secteur.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu de cette affaire", a déclaré M. Dimon la semaine dernière.