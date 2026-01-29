Les bénéfices de Valero Energy au quatrième trimestre dépassent les estimations ; les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La marge de raffinage de Valero a bondi de 61% à 13,61 dollars par baril

Valero a reversé 1,4 milliard de dollars à ses actionnaires au 4ème trimestre

Les actions de Valero ont augmenté de plus de 3 % après la conférence téléphonique

(Ajout de détails sur le Venezuela et la raffinerie de Benicia) par Nicole Jao et Vallari Srivastava

Le raffineur américain Valero Energy VLO.N a lancé jeudi la saison des résultats pour les raffineurs américains avec de solides bénéfices au quatrième trimestre, grâce à un rebond des marges et à une augmentation du volume de production.

Les principaux fabricants de carburants ont engrangé des bénéfices inattendus au cours du trimestre, car les marges sur les produits, en grande partie dues à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont rebondi par rapport aux creux pluriannuels observés en 2024, lorsque les bénéfices ont diminué par rapport aux sommets atteints après la pandémie.

La société basée à San Antonio, au Texas, a déclaré que la marge de raffinage a bondi de plus de 61 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 13,61 $ par baril au cours du trimestre, tandis que son volume de production moyen a augmenté pour atteindre 3,1 millions de barils par jour, contre 2,9 millions de barils par jour l'année précédente.

Les actions de Valero ont augmenté de plus de 3 % peu après la conférence téléphonique de jeudi.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre était de 3,82 $ par action, par rapport aux attentes des analystes de 3,27 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a reversé 1,4 milliard de dollars à ses actionnaires au quatrième trimestre.

ACCORDS AU VENEZUELA, FERMETURE DE LA RAFFINERIE DE BENICIA

Les investisseurs ont cherché à obtenir plus de détails sur le Venezuela lors de la conférence téléphonique de jeudi, alors que le secteur énergétique américain se prépare à augmenter la production dans le pays latino-américain après que l'administration Trump a présenté un plan à long terme exhortant les entreprises à dépenser 100 milliards de dollars pour relancer l'industrie pétrolière du pays.

"Il est évident que le retour de l'offre vénézuélienne dans notre système est une excellente nouvelle", a déclaré Randy Hawkins, vice-président de l'approvisionnement et du commerce du brut et des matières premières, ajoutant que le brut devrait constituer une grande partie du régime de brut lourd de Valero dès le mois de février .

Selon Manav Gupta, analyste chez UBS, Valero est la société la mieux placée parmi les raffineurs pour bénéficier de l'arrivée aux États-Unis d'un plus grand nombre de barils vénézuéliens.

Un changement de régime au Venezuela pourrait entraîner une augmentation des écarts de prix du brut. "Un écart plus important de 3 dollars par baril entre le brut lourd et le brut léger entraînerait une augmentation des bénéfices d'au moins 600 millions de dollars pour Valero", a ajouté M. Gupta.

Le raffineur a également fait le point sur sa raffinerie de Benicia, en Californie, qui devrait cesser ses activités d'ici la fin du mois d'avril.

La raffinerie commencera à fermer ses unités de traitement en février, a déclaré Rich Walsh, vice-président exécutif, lors de la conférence téléphonique.

"Nous continuerons à approvisionner le marché californien à partir de Wilmington", a-t-il ajouté.