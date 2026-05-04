Les bénéfices de Tyson Foods dépassent les prévisions grâce à la bonne santé de son activité dans le secteur de la volaille

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* La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté

* Au deuxième trimestre, les volumes de vente de bœuf ont baissé de 13,1 %, tandis que les prix ont augmenté de 11,5 %

* Les volumes de poulet ont augmenté de 1,7 % au deuxième trimestre

(Ajout d'actions au paragraphe 2, graphique)

Tyson Foods TSN.N a annoncé lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la hausse des ventes de poulet ayant compensé la forte baisse de la demande de bœuf à prix élevé.

Les actions de la société, qui détient des marques telles que Ball Park et Hillshire Farm, ont progressé d'environ 2 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Les consommateurs avides de protéines se sont tournés vers des viandes plus abordables, telles que le poulet et le porc, alors que les prix du bœuf ont atteint des niveaux records.

Des années de sécheresse ont réduit l'offre de bétail aux États-Unis, faisant grimper les prix du bœuf et réduisant les marges des transformateurs, car la hausse des coûts d'élevage dépasse les gains liés à l'augmentation des prix de vente.

La société prévoit une perte d'exploitation ajustée comprise entre 350 et 500 millions de dollars pour son activité de viande bovine au cours de l'exercice 2026, contre une perte de 250 à 500 millions de dollars prévue précédemment.

Les volumes de vente de bœuf ont chuté de 13,1 % au deuxième trimestre, tandis que les prix ont grimpé de 11,5 %.

La division a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 202 millions de dollars, contre une perte de 113 millions de dollars un an plus tôt, tandis que sa marge d'exploitation ajustée a reculé de 3,9 %. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, grâce à la hausse des prix.

En novembre, le président américain Donald Trump a accusé les entreprises de transformation de viande de faire grimper les prix du bœuf par le biais de manipulations et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête.

Tyson a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'exercice 2026 concernant son activité de volaille, les portant à 1,9 à 2,05 milliards de dollars, contre 1,65 à 1,9 milliard de dollars précédemment.

Les volumes trimestriels de poulet ont augmenté de 1,7 %, tandis que la marge d'exploitation ajustée a grimpé de 12,2 %.

Tyson a affiché un bénéfice ajusté de 87 cents par action pour le deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 78 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 4,4 % pour atteindre 13,65 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s'élevaient à 13,61 milliards de dollars.

La société basée à Springdale, dans l'Arkansas, a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté à 2,2 à 2,4 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 2,1 à 2,3 milliards de dollars.