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Les bénéfices de Truist augmentent grâce à la forte croissance des activités de banque d'investissement et de transactions
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine Truist Financial

TFC.N a affiché une hausse de son bénéfice au premier trimestre vendredi, grâce à une solide croissance des commissions de banque d'investissement et de trading, tandis que les revenus d'intérêts ont également augmenté.

Les commissions de banque d'investissement ont augmenté dans l'ensemble du secteur, car les entreprises poursuivent leurs projets de transactions, en pariant que les accès de volatilité du marché seront de courte durée et ne risquent pas de faire dérailler les transactions stratégiques.

Ces conditions agitées sur les marchés mondiaux, entraînées par la chute des valeurs technologiques due à l'intelligence artificielle et par les troubles au Moyen-Orient, ont stimulé les bureaux de transactions , qui ont connu une augmentation de l'activité des clients, les investisseurs repositionnant leurs portefeuilles et se protégeant contre de nouveaux risques.

Truist a fait état d'une augmentation de 36,3 % de ses revenus de banque d'investissement et de trading. Ses revenus autres que les intérêts se sont élevés à 1,55 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,39 milliard de dollars l'année précédente.

"Nous avons continué à établir de nouvelles relations avec nos clients, à nous développer sur des marchés attrayants et à générer une croissance des prêts et des dépôts de haute qualité qui se traduit par une amélioration de la rentabilité", a déclaré Bill Rogers, directeur général de Truist, dans un communiqué.

Entre-temps, la reprise des emprunts par les entreprises et les consommateurs stimule la demande de prêts dans l'ensemble du secteur, soutenant ainsi les marges de prêt qui restent un facteur clé des bénéfices des banques américaines.

Truist, la neuvième banque américaine en termes d'actifs, a fait état d'une augmentation de 2,5 % de son revenu net d'intérêts, à 3,64 milliards de dollars, au cours du premier trimestre.

Le revenu net de la banque disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,38 milliard de dollars, soit 1,09 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 1,16 milliard de dollars, soit 87 cents par action, enregistrés un an plus tôt.

Les résultats reflètent les tendances des poids lourds de Wall Street, JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Citigroup C.N , qui ont également annoncé une hausse de leurs bénéfices au premier trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts, des frais de transactions et des frais de banque d'investissement.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,900 USD NYSE +0,78%
CITIGROUP
132,170 USD NYSE +2,20%
JPMORGAN CHASE
310,240 USD NYSE +0,12%
TRUIST FINL
50,550 USD NYSE +2,37%
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