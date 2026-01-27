Les bénéfices de Synchrony Financial sont affectés par des charges de restructuration et des coûts plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'émetteur de cartes de crédit Synchrony Financial SYF.N a annoncé mardi un bénéfice inférieur pour le quatrième trimestre, frappé par une charge de restructuration et des dépenses plus élevées.

Le bénéfice de la banque basée à Stamford, dans le Connecticut, s'est élevé à 751 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre 774 millions de dollars, soit 1,91 dollar par action, un an plus tôt.

Synchrony a dépensé davantage en frais de personnel et en investissements technologiques, ce qui a porté les autres dépenses à 1,40 milliard de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre inclut une charge de restructuration de 67 millions de dollars liée à un programme de préretraite volontaire.

Ces résultats interviennent à un moment troublé où le secteur est confronté aux menaces du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %, une décision que Jamie Dimon, le chef de JPMorgan Chase, a qualifiée de "désastre économique".

Certaines grandes banques envisagent déjà de proposer des cartes de crédit avec un taux d'intérêt de 10 % comme alternative potentielle à un plafond plus large.

Après avoir resserré les normes de prêt ces dernières années, la banque a vu la croissance du volume des nouveaux comptes et des achats ralentir. Elle a commencé à assouplir ces normes l'année dernière et a renoué avec la croissance du volume des achats au troisième trimestre.

La société a également récupéré le mandat de carte de crédit du géant du commerce de détail Walmart WMT.O , ce qui devrait constituer un fort effet de levier sur la croissance.

"Nous avons atteint un volume d'achat record au quatrième trimestre, reflétant une croissance plus forte des dépenses sur quatre de nos cinq plates-formes et une croissance des créances sur trois de ces plates-formes", a déclaré Brian Wenzel, directeur financier.

Le volume des achats a augmenté de 3 % pour atteindre 49,5 milliards de dollars au quatrième trimestre.

En tant qu'émetteur de cartes de crédit pour des détaillants tels que Walmart, Sam's Club et Lowe's, les résultats de Synchrony offrent une fenêtre sur la santé financière du ménage américain moyen, avec un pouvoir d'achat de la classe moyenne qui stagne même si les dépenses des hauts revenus restent robustes.

Synchrony prévoit que le bénéfice par action en 2026 se situera entre 9,10 et 9,50 dollars.