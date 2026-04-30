Les bénéfices de Samsung Electronics au premier trimestre ont été multipliés par huit, atteignant un niveau record

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Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par huit au premier trimestre, atteignant un niveau record, grâce à la hausse des prix des puces, le boom de l'intelligence artificielle ayant entraîné une pénurie de l'offre.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a enregistré un bénéfice d'exploitation de 57,2 billions de wons (38,43 milliards de dollars) pour la période de janvier à mars, conformément à ses prévisions de 57,2 billions de wons et en hausse par rapport aux 6,69 billions de wons enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de la société sud-coréenne a augmenté de 69 % pour atteindre 133,9 billions de wons au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente. (1 $ = 1.488,2900 wons)