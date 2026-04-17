 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices de Regions Financial augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à la baisse des provisions pour créances douteuses
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regions Financial RF.N a fait état d'une hausse de 14% de son bénéfice au premier trimestre vendredi, la forte croissance des prêts consécutive aux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine ayant dopé les revenus d'intérêts et les provisions pour créances douteuses ayant baissé.

La Fed a abaissé les taux d'intérêt de 75 points de base au cours du second semestre 2025, ce qui a stimulé la croissance des prêts et les revenus des prêts dans les banques américaines au premier trimestre. Les banquiers ont également déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les pipelines de prêts restent robustes, car l'atténuation de l'incertitude liée aux tarifs douaniers améliore l'appétit des entreprises pour le crédit. Le revenu net d'intérêts trimestriel de Regions, la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de 4,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,25 milliard de dollars. Les provisions pour pertes de crédit sont tombées à 91 millions de dollars, contre 124 millions de dollars un an plus tôt. La qualité globale des actifs s'améliore, selon la banque, à mesure qu'elle progresse dans la résolution des prêts au sein des portefeuilles précédemment identifiés.

"La croissance des prêts et des dépôts s'est accélérée au cours du premier trimestre, les indicateurs de crédit ont continué à s'améliorer et le sentiment des clients est resté généralement optimiste dans l'ensemble de notre zone de couverture", a déclaré le directeur général John Turner.

Les fondamentaux de la consommation sont sains, tandis que les conditions du marché du travail ne montrent aucune indication de faiblesse matérielle, a ajouté Regions. Lesbonnes performances des activités de souscription et de gestion de patrimoine ont également contribué à la hausse des bénéfices de Regions au cours du trimestre , les revenus hors intérêts ayant augmenté de 6 % pour atteindre 625 millions de dollars. Le bénéfice nettrimestriel s'est élevé à 559 millions de dollars, soit 62 cents par action, contre 490 millions de dollars, soit 51 cents par action, un an plus tôt.

Entre-temps, la banque a déclaré qu'elle était exposée à hauteur d'environ 12,8 milliards de dollars à ce que l'on appelle les institutions financières non dépositaires (NDFIs), un domaine qui fait l'objet d'une attention croissante dans un contexte où l'on craint que le risque ne s'accroisse dans le segment du crédit privé. Regions a déclaré que des protections structurelles étaient en place pour son exposition au crédit privé, qui représente 14 % de son portefeuille NDFI.

Valeurs associées

REGIONS FINANCIA
28,135 USD NYSE +0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank