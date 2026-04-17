Les bénéfices de Regions Financial augmentent grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à la baisse des provisions pour créances douteuses

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Regions Financial RF.N a fait état d'une hausse de 14% de son bénéfice au premier trimestre vendredi, la forte croissance des prêts consécutive aux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine ayant dopé les revenus d'intérêts et les provisions pour créances douteuses ayant baissé.

La Fed a abaissé les taux d'intérêt de 75 points de base au cours du second semestre 2025, ce qui a stimulé la croissance des prêts et les revenus des prêts dans les banques américaines au premier trimestre. Les banquiers ont également déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les pipelines de prêts restent robustes, car l'atténuation de l'incertitude liée aux tarifs douaniers améliore l'appétit des entreprises pour le crédit. Le revenu net d'intérêts trimestriel de Regions, la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, a augmenté de 4,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,25 milliard de dollars. Les provisions pour pertes de crédit sont tombées à 91 millions de dollars, contre 124 millions de dollars un an plus tôt. La qualité globale des actifs s'améliore, selon la banque, à mesure qu'elle progresse dans la résolution des prêts au sein des portefeuilles précédemment identifiés.

"La croissance des prêts et des dépôts s'est accélérée au cours du premier trimestre, les indicateurs de crédit ont continué à s'améliorer et le sentiment des clients est resté généralement optimiste dans l'ensemble de notre zone de couverture", a déclaré le directeur général John Turner.

Les fondamentaux de la consommation sont sains, tandis que les conditions du marché du travail ne montrent aucune indication de faiblesse matérielle, a ajouté Regions. Lesbonnes performances des activités de souscription et de gestion de patrimoine ont également contribué à la hausse des bénéfices de Regions au cours du trimestre , les revenus hors intérêts ayant augmenté de 6 % pour atteindre 625 millions de dollars. Le bénéfice nettrimestriel s'est élevé à 559 millions de dollars, soit 62 cents par action, contre 490 millions de dollars, soit 51 cents par action, un an plus tôt.

Entre-temps, la banque a déclaré qu'elle était exposée à hauteur d'environ 12,8 milliards de dollars à ce que l'on appelle les institutions financières non dépositaires (NDFIs), un domaine qui fait l'objet d'une attention croissante dans un contexte où l'on craint que le risque ne s'accroisse dans le segment du crédit privé. Regions a déclaré que des protections structurelles étaient en place pour son exposition au crédit privé, qui représente 14 % de son portefeuille NDFI.