Les bénéfices de Morgan Stanley dépassent les estimations grâce à l'augmentation du nombre de transactions, la directrice financière évoquant un nombre record de projets en cours

Le bénéfice de Morgan Stanley dépasse les estimations grâce à un chiffre d'affaires record

Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement bondit de 44 %, sous l'effet d'opérations majeures

Les actifs de gestion de patrimoine approchent l'objectif de 10 000 milliards de dollars, ce qui stimule les marges

Le bénéfice de Morgan Stanley a dépassé les estimations au troisième trimestre, grâce à une augmentation des transactions qui a permis d'atteindre des records, et la directrice financière de la société a déclaré que le pipeline de la banque d'investissement est à son plus haut niveau historique

"Il est certainement possible que l'année prochaine nous battions des records de volume de transactions pour 2021", a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters mercredi. Le pipeline des introductions en bourse, en particulier, montre beaucoup d'activité de la part des sponsors financiers, a-t-elle ajouté.

Le bénéfice de Morgan Stanley au troisième trimestre a dépassé les attentes du marché grâce à un chiffre d'affaires record, tiré par une hausse de 44 % du chiffre d'affaires de la banque d'investissement et une forte croissance du négoce d'actions.

L'activité de gestion de patrimoine a atteint 8 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion, se rapprochant ainsi de l'objectif de longue date de 10 000 milliards de dollars, et a dégagé une marge avant impôt de 30,3 %.

Une série de grandes transactions a permis à l'activité mondiale de fusions et acquisitions de dépasser la barre des 3 000 milliards de dollars cette année. La résilience de l'économie américaine, l'optimisme suscité par les baisses de taux d'intérêt et l'allègement des réglementations sous l'administration Trump ont incité les entreprises à conclure des transactions ou à faire appel aux marchés de capitaux. "Nous avons obtenu de très bons résultats dans la banque d'investissement, et nous sommes à nouveau numéro un dans le secteur des actions, un domaine dans lequel nous avons investi." Yeshaya a ajouté que la banque constate une amélioration des conditions macroéconomiques.

"Nous avons aujourd'hui des attentes plus élevées pour le PIB que lorsque nous étions à la fin du deuxième trimestre", a déclaré la directrice financière, ajoutant que les entreprises voient leurs coûts d'endettement diminuer. Les marchés sont proches de leurs niveaux records et la Réserve fédérale américaine a repris son cycle de réduction des taux d'intérêt en septembre.

LES ACTIONS S'ENVOLENT

Les actions de Morgan Stanley ont augmenté de 4,1 % dans les échanges avant bourse mercredi. Elles ont gagné 23,6 % cette année au dernier cours de clôture.

"Il s'agit d'un excellent trimestre pour MS, avec des résultats supérieurs à la moyenne, et nous nous attendons à ce que la réaction soit favorable", a écrit Keith Horowitz, analyste chez Citigroup, dans une note.

"Une forte activité de gestion de patrimoine peut soutenir une activité continue dans le canal de la banque d'investissement", a déclaré Christopher Marinac, directeur de recherche chez Janney Montgomery Scott, citant les marges élevées de Morgan Stanley dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le bénéfice de la banque a bondi à 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les attentes de 2,10 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG. Le revenu trimestriel total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars, dépassant les attentes de 16,7 milliards de dollars.

LA CONCLUSION D'ACCORDS STIMULE L'ACTIVITÉ

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont bondi de 44 % à 2,11 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. La banque a joué un rôle clé dans des transactions importantes, notamment en conseillant le géant du transport ferroviaire de marchandises Union Pacific UNP.N sur son acquisition de Norfolk Southern NSC.N , un rival plus petit, pour un montant de 85 milliards de dollars - la plus grande transaction annoncée à l'échelle mondiale cette année.

Les rivaux de Wall Street, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont également bénéficié d'une augmentation des fusions-acquisitions et des introductions en bourse. Les revenus de Morgan Stanley provenant de la souscription d'actions ont bondi de 80 %. La banque a été l'un des teneurs de livre associés à d'importantes introductions en bourse au cours du trimestre, notamment le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et la fintech suédoise Klarna KLAR.N .

Les revenus de la souscription de titres à revenu fixe ont bondi de 39 % pour atteindre 772 millions de dollars au cours du trimestre, sous l'effet de l'augmentation des émissions de prêts.

LE NÉGOCE EN PLEIN ESSOR Le négoce a également été un point positif, car l 'indice de référence S&P 500 ayant gagné environ 8 % au troisième trimestre et atteint plusieurs records en septembre, mois historiquement faible pour les marchés boursiers. Les revenus tirés des actions ont augmenté de 35 % pour atteindre 4,12 milliards de dollars, grâce à des résultats records dans le domaine du courtage de premier ordre.

MARGES DE PATRIMOINE

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine - une priorité pour Morgan Stanley - a bondi de 13 % pour atteindre le chiffre record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des valorisations boursières. Le total des actifs des clients dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'investissement a atteint 8 900 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui rapproche la banque de son objectif de longue date de gérer 10 000 milliards de dollars d'actifs de clients. Morgan Stanley a également obtenu une victoire importante le mois dernier, lorsque la Réserve fédérale a accepté de réduire le montant de capital que la banque doit détenir à la suite des résultats de son dernier "test de résistance". La directrice financière a déclaré que les discussions avec les régulateurs sur les exigences en matière de capital étaient "encourageantes"