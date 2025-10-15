Les bénéfices de Morgan Stanley augmentent grâce à la relance de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le bénéfice de Morgan Stanley MS.N a augmenté au troisième trimestre, ses banquiers d'affaires ayant profité d'une reprise des transactions.

Les actions de la banque ont augmenté de 2,1 % dans les échanges avant bourse mercredi.

Une série de grandes transactions a permis à l'activité mondiale de fusions et d'acquisitions de dépasser la barre des 3 000 milliards de dollars cette année. La résistance de l'économie américaine, l'optimisme suscité par les baisses de taux d'intérêt et l'allègement de la réglementation sous l'administration Trump ont incité les entreprises à conclure des transactions ou à faire appel aux marchés des capitaux.

Alors que les marchés sont proches de leurs niveaux records et que la Réserve fédérale américaine reprendra son cycle de réduction des taux d'intérêt en septembre, les banquiers sont optimistes quant à la poursuite de cette dynamique au quatrième trimestre et en 2026.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont augmenté pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les rivaux de Wall Street, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont également bénéficié d'une augmentation des fusions et acquisitions et des introductions en bourse (IPOs).

La banque a enregistré un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, a-t-elle déclaré mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 3,2 milliards de dollars, soit 1,88 dollar par action, enregistrés il y a un an.