Les bénéfices de Meta sont affectés par une charge fiscale exceptionnelle de 16 milliards de dollars

Meta META.O a enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars au troisième trimestre liée au projet de loi Big Beautiful du président américain Donald Trump, ce qui a fait chuter ses actions de 8 % après la cloche.

La société de médias sociaux s'attend maintenant à ce que les dépenses en capital se situent entre 70 et 72 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions antérieures de 66 à 72 milliards de dollars.

Meta continue de bénéficier de son énorme base d'utilisateurs. Sa puissante plateforme publicitaire optimisée par l'IA aide les spécialistes du marketing à automatiser les campagnes, à améliorer la qualité des publicités vidéo, à traduire les publicités et à générer des images basées sur des personas pour cibler différents segments de clientèle.

L'entreprise a lancé des publicités sur sa plateforme de messagerie WhatsApp et sur le réseau social Threads, concurrençant directement des plateformes telles que X d'Elon Musk, tandis que les Reels d'Instagram continuent de se bousculer avec TikTok de ByteDance et YouTube Shorts pour les recettes publicitaires sur le marché des vidéos courtes.

Meta a redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA, avec pour objectif d'atteindre la superintelligence, une étape théorique où les machines pourraient surpasser les humains.

À cette fin, Meta a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous l'unité Superintelligence Labs en juin, à la suite du départ de cadres supérieurs et du mauvais accueil réservé à son modèle Llama 4.

Le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive de recrutement de talents et a déclaré que l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence. L'entreprise fait partie des principaux acheteurs des puces d'IA de Nvidia NVDA.O , qui sont très recherchées.

La semaine dernière, la société a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital OWL.N , l'accord de capital privé le plus important jamais conclu par Meta, pour financer un projet de centre de données massif à Richland Parish, en Louisiane, connu sous le nom d'"Hyperion".

À la surprise générale, Meta a déclaré la semaine dernière qu'elle supprimerait environ 600 emplois sur les quelques milliers d'employés que compte son unité d'IA, afin de rationaliser la prise de décision et d'accroître la responsabilité, la portée et l'impact de chaque rôle.

Les investissements agressifs de l'entreprise dans l'IA créent une pression importante sur les coûts, alors même qu'elle anticipe des bénéfices à long terme et une croissance de ses revenus.

Selon Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta, Microsoft MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA cette année.

Ces investissements, qui interviennent dans un contexte d'incertitude économique, ont alimenté les craintes d'une bulle de l'IA, mettant la pression sur les directeurs généraux pour qu'ils fournissent des résultats mesurables, car cette évolution pourrait entraîner des pertes, des suppressions d'emplois et des bouleversements dans la salle du conseil d'administration.