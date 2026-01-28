Les bénéfices de Meta Platforms devraient être soutenus par une forte croissance de la publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Meta Platforms META.O sont en baisse de 0,6 % à 669,45 $ avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché mercredi, en ligne avec la faiblesse générale du Nasdaq ** Les investisseurs attendent les résultats dans un contexte de forte croissance des recettes publicitaires en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde, à l'exception de l'Asie-Pacifique ** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de META augmente de 21% pour atteindre 56,8 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait augmenter de 2,6 % à 8,23 $ en raison de l'augmentation des coûts de recherche et de développement et des coûts d'exploitation ** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de META ont dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En novembre, META a vaincu une tentative américaine d'annuler ses acquisitions d'Instagram et de WhatsApp lorsqu'un juge fédéral a déclaré que la société ne détenait pas de monopole sur les médias sociaux ** Parmi les 65 analystes couvrant META, la note moyenne est "BUY" et le prix médian est de 820 $ ** META est en hausse de 1,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,4 % pour l'indice composite NASDAQ