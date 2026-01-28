 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les bénéfices de Meta Platforms devraient être soutenus par une forte croissance de la publicité
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Meta Platforms META.O sont en baisse de 0,6 % à 669,45 $ avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché mercredi, en ligne avec la faiblesse générale du Nasdaq ** Les investisseurs attendent les résultats dans un contexte de forte croissance des recettes publicitaires en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde, à l'exception de l'Asie-Pacifique ** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de META augmente de 21% pour atteindre 56,8 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait augmenter de 2,6 % à 8,23 $ en raison de l'augmentation des coûts de recherche et de développement et des coûts d'exploitation ** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de META ont dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En novembre, META a vaincu une tentative américaine d'annuler ses acquisitions d'Instagram et de WhatsApp lorsqu'un juge fédéral a déclaré que la société ne détenait pas de monopole sur les médias sociaux ** Parmi les 65 analystes couvrant META, la note moyenne est "BUY" et le prix médian est de 820 $ ** META est en hausse de 1,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,4 % pour l'indice composite NASDAQ

Valeurs associées

META PLATFORMS
669,2700 USD NASDAQ -0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank