Les bénéfices de Mastercard augmentent grâce à des volumes de transactions soutenus

Mastercard MA.N a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, les dépenses de consommation soutenues ayant entraîné une augmentation des volumes de transactions.

Les dépenses des ménages sont restées résilientes malgré l'incertitude liée aux tarifs douaniers, les consommateurs continuant à dépenser pour les biens de première nécessité.

Pendant les fêtes de fin d'année, les consommateurs ont également profité de bonnes affaires pour allonger leur budget discrétionnaire, ce qui a augmenté le volume des transactions pour les processeurs.

Le volume brut en dollars de Mastercard, c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme, a augmenté de 7 %, et le revenu net a progressé de 17,6 % pour atteindre 8,81 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % avant la mise sur le marché.

Le volume transfrontalier, qui mesure les dépenses effectuées avec des cartes en dehors du pays où elles ont été émises, a augmenté de 14 %, soulignant l'appétit soutenu pour les voyages et les loisirs.

Les banques américaines ont vu les soldes de leurs cartes de crédit augmenter de au cours du dernier trimestre, ce qui indique une demande d'emprunt soutenue malgré des taux d'intérêt élevés.

Les dépenses se sont largement maintenues malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par les politiques commerciales du président américain Donald Trump et l'inflation persistante, alors même que la confiance des consommateurs s'est érodée dans un marché du travail morose.

Mastercard a également renforcé son effort de diversification avec des services tels que la protection contre la fraude et les outils de cybersécurité - des produits à marge généralement plus élevée. La croissance de ce segment a dépassé celle du réseau principal au cours des derniers trimestres.

Le chiffre d'affaires du segment des services et solutions à valeur ajoutée a augmenté de 26 % au cours du quatrième trimestre.

Son bénéfice net a atteint 4,06 milliards de dollars, soit 4,52 dollars par action, au cours du trimestre, contre 3,34 milliards de dollars, soit 3,64 dollars par action, un an plus tôt.

Mastercard est le premier des plus grands processeurs de paiement de Wall Street à publier ses résultats ce trimestre, son rival Visa V.N devant le faire plus tard dans la journée et American Express AXP.N devant publier ses résultats vendredi en début de journée.