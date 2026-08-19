Les bénéfices de Lowe's au deuxième trimestre dépassent les prévisions grâce à une demande soutenue dans le secteur de la rénovation résidentielle

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* Les marges brutes du deuxième trimestre dépassent les prévisions

* Le chiffre d'affaires trimestriel est en deçà des prévisions du marché

* Lowe's revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

* L'action se redresse après avoir enregistré des pertes avant l'ouverture, en hausse de 4%

(Ajout du commentaire d'un analyste, mise à jour du cours de l'action) par Angela Christy M

Lowe's LOW.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices et de marges pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue en matière de travaux de rénovation après l'hiver, même si la prudence des consommateurs en matière de dépenses a contraint l'enseigne de bricolage à revoir à la baisse ses objectifs annuels.

Ces résultats interviennent au lendemain de ceux de son principal concurrent, Home Depot, qui a dépassé les prévisions trimestrielles et maintenu ses objectifs annuels, renforçant ainsi les attentes des investisseurs vis-à-vis du secteur de la rénovation.

L'action Lowe's a progressé de 4% en début de séance, inversant la tendance après avoir chuté de 3% avant l'ouverture.

Le titre a progressé parallèlement à ceux de constructeurs immobiliers tels que D.R. Horton DHI.N , porté par l’espoir d’une baisse des taux hypothécaires et d’une reprise du marché immobilier. Le gouvernement américain a annoncé mercredi matin qu’il allait doubler le montant de son soutien en liquidités destiné au rachat de titres à long terme.

La baisse des rendements à long terme contribue à réduire les taux hypothécaires, rendant ainsi le logement plus abordable.

"Les transactions immobilières constituent le principal moteur de la demande en matière de rénovation, car les gens rénovent lorsqu’ils achètent et lorsqu’ils vendent", a déclaré Bryan Hayes, stratège chez Zacks Investment Research.

La demande générée par les entrepreneurs a permis à Lowe’s, tout comme à son concurrent Home Depot, de compenser le ralentissement observé dans les grands projets de rénovation "à faire soi-même" nécessitant des prêts.

La demande en matière de réparations et d’entretien s’est montrée relativement résistante, les propriétaires ayant continué à dépenser pour les travaux d’entretien indispensables.

"Les clients restent prudents et hiérarchisent leurs dépenses dans leur logement", a déclaré le directeur général Marvin Ellison lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Lowe's, qui prévoyait auparavant que son chiffre d'affaires comparable resterait stable ou progresserait jusqu'à 2% cette année, ne table désormais plus sur aucune croissance annuelle.

Le distributeur a affiché un bénéfice par action de 4,27 dollars pour le trimestre clos le 31 juillet. Les analystes tablaient en moyenne sur 4,22 dollars, selon les données compilées par LSEG. La marge brute, à 8,58 milliards de dollars, a également dépassé les estimations de 8,54 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de 25,96 milliards de dollars est toutefois resté en deçà des estimations de 26,16 milliards de dollars, les ventes à magasins comparables ayant augmenté de 0,2%, soit un résultat inférieur aux prévisions de croissance de 0,8%.

Lowe's a indiqué que ses perspectives tiennent désormais compte des remboursements de droits de douane comptabilisés au cours du trimestre, sans toutefois préciser leur montant.