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Les bénéfices de Loews grevés par CNA au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:24

Loews Corporation, la maison mère notamment de la compagnie d'assurance CNA Financial et du groupe d'infrastructures énergétiques Boardwalk Pipelines, publie un BPA de 1,63 USD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de plus de 6% en comparaison annuelle.

Cette baisse reflète essentiellement une moindre contribution de la part de CNA, dont le résultat net attribuable à Loews s'est contracté de 23% à 194 MUSD, sous l'effet notamment de la baisse des résultats techniques sous-jacents et malgré un revenu net des placements accru.

"Nous mettons en oeuvre des stratégies délibérées pour optimiser notre portefeuille à un moment où le secteur subit des pressions sur la croissance, les tarifs et les tendances en matière de coûts des sinistres", commente le PDG de CNA, Douglas M. Worman.

"Nous restons déterminés à être performants sur le marché tout en mettant en oeuvre des stratégies de souscription spécialisées afin de réaliser une croissance rentable tout en préservant la solidité de notre bilan dans le contexte actuel", ajoute-t-il.

En revanche, les résultats nets attribuables de Boardwalk Pipelines et de Loews Hotels se sont accrus à respectivement 159 MUSD et 26 MUSD, contre 152 MUSD et moins de 1 MUSD au 1er trimestre de l'année précédente.

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