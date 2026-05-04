Les bénéfices de Loews grevés par CNA au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:24
Cette baisse reflète essentiellement une moindre contribution de la part de CNA, dont le résultat net attribuable à Loews s'est contracté de 23% à 194 MUSD, sous l'effet notamment de la baisse des résultats techniques sous-jacents et malgré un revenu net des placements accru.
"Nous mettons en oeuvre des stratégies délibérées pour optimiser notre portefeuille à un moment où le secteur subit des pressions sur la croissance, les tarifs et les tendances en matière de coûts des sinistres", commente le PDG de CNA, Douglas M. Worman.
"Nous restons déterminés à être performants sur le marché tout en mettant en oeuvre des stratégies de souscription spécialisées afin de réaliser une croissance rentable tout en préservant la solidité de notre bilan dans le contexte actuel", ajoute-t-il.
En revanche, les résultats nets attribuables de Boardwalk Pipelines et de Loews Hotels se sont accrus à respectivement 159 MUSD et 26 MUSD, contre 152 MUSD et moins de 1 MUSD au 1er trimestre de l'année précédente.
Valeurs associées
|107,880 USD
|NYSE
|-3,43%
A lire aussi
-
Les deux principaux fabricants de traitements anti-obésité dans le monde ont été sanctionnés lundi par les autorités sanitaires françaises pour des publicités incitant le grand public à se tourner vers leurs médicaments, non remboursés par la Sécurité sociale. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Le secteur manufacturier a connu une croissance marquée en avril, l'indice qui la synthétise atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022 dans un contexte d'accélération de l'inflation, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global. L'indice s'est redressé ... Lire la suite
-
Le géant français des gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi la cession de ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à l'américain Mobius Renewables pour un montant non communiqué. L'entreprise qui emploie environ ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer