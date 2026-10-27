Les bénéfices de la filiale mexicaine de Walmart reculent malgré la hausse du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices de la filiale mexicaine de Walmart ont reculé de 6 % au troisième trimestre, s'établissant à 11,03 milliards de pesos (610 millions de dollars), la hausse des charges d'exploitation ayant compensé une augmentation de 3 % du chiffre d'affaires.

Les ventes à périmètre constant ont progressé de près de 2 % au Mexique et de 5 % en Amérique centrale, soutenues par une croissance à deux chiffres du commerce en ligne.

(1 dollar = 18,0808 pesos à fin septembre)