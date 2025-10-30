Les bénéfices de la bourse de crypto-monnaies Coinbase augmentent grâce à la vigueur des échanges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coinbase Global COIN.O a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, la volatilité accrue des actifs numériques ayant dopé les volumes d'échanges de la bourse de crypto-monnaies.

La société a déclaré un bénéfice net de 432,6 millions de dollars, soit 1,50 $ par action, pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 75,5 millions de dollars, soit 28 cents par action, un an plus tôt.