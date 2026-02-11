Les bénéfices de l'assureur Assurant augmentent grâce à la solidité de l'unité de logement et à la diminution des catastrophes

L'assureur Assurant AIZ.N a annoncé mardi un bénéfice en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à la solidité de sa branche habitation et à la diminution des catastrophes.

Les dépenses d'assurance sont restées résilientes, les particuliers et les entreprises recherchant une couverture pour gérer les risques tels que les catastrophes naturelles et les accidents.

Assurant, basé à Atlanta, en Géorgie, fournit des produits d'assurance spécialisés et des services connexes dans le monde entier. Elle propose notamment des assurances pour les locataires, des services de protection des véhicules, des contrats de service prolongés et des produits d'assurance placés auprès de prêteurs.

L'unité mondiale de logement de la société - qui offre une assurance pour les propriétaires de maisons placées par des prêteurs, une assurance pour les maisons préfabriquées et une couverture contre les inondations - a enregistré des primes nettes acquises, des frais et d'autres revenus de 711,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les catastrophes à déclarer sont tombées à 9,4 millions de dollars au cours du trimestre, contre 50 millions de dollars l'année précédente.

Le secteur de l'assurance spécialisée se développe à mesure que les modèles de couverture traditionnels s'adaptent à l'évolution des besoins des consommateurs, à la hausse de la valeur des actifs et à l'évolution de la technologie.

Son revenu net d'investissement a augmenté pour atteindre 140,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 137,8 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice net d'Assurant a atteint 225,2 millions de dollars, soit 4,41 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 201,3 millions de dollars, soit 3,87 dollars par action, un an plus tôt.