Les bénéfices de KKR dépassent les prévisions grâce à l'accélération des opérations et à la croissance des actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Comparaison avec les estimations du paragraphe 1, ajout d'un graphique) par Isla Binnie et Pritam Biswas

KKR KKR.N a engrangé des commissions plus élevées grâce à la gestion d'un volume croissant d'actifs et a tiré davantage de bénéfices de ses transactions, ce qui a permis à ses résultats du premier trimestre de dépasser mardi les attentes de Wall Street.

L'action de la société a progressé d'environ 1% dans les échanges avant l'ouverture.

Le groupe new-yorkais a levé 28 milliards de dollars de capitaux frais, grâce aux flux vers le secteur du crédit, qui constitue le segment le plus important de ses 758 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

KKR et ses concurrents ont connu une année mouvementée en bourse au cours de l'année écoulée, les investisseurs s'inquiétant de leur croissance future, de l'impact de l'intelligence artificielle sur les sociétés de leur portefeuille et des normes de crédit dans le secteur du crédit privé.

La guerre au Moyen-Orient a ensuite secoué les marchés et jeté une ombre sur les prévisions d’une activité de transactions soutenue.

“Dans un contexte de volatilité, les opérations de monétisation se sont accélérées, et au cours des 12 derniers mois, nous avons investi plus de capitaux pour le compte de nos clients qu’à aucun autre moment de notre histoire”, ont déclaré les co-directeurs généraux Joseph Bae et Scott Nuttall.

Les commissions liées à la gestion des fonds pour le compte des clients, que la société perçoit indépendamment de la performance des investissements, ont bondi de 30%, à 1,2 milliard de dollars. Le résultat net ajusté global a atteint 1,2 milliard de dollars, soit 1,39 dollar par action.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,29 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les rendements bruts de ses fonds de capital-investissement et de crédit ont ralenti. Le portefeuille de capital-investissement traditionnel a enregistré un rendement de 1% au premier trimestre, contre 10% au cours des douze derniers mois.

Ses fonds de dette sont passés en territoire négatif, les indices composites de ses stratégies de crédit à effet de levier et de crédit privé affichant un rendement de -1%, contre respectivement 5% et 4% au cours des douze derniers mois.

Les actions de KKR ont regagné un peu de terrain depuis leur creux de mars, mais s'échangent toujours à un niveau inférieur d'environ 19% sur l'année.