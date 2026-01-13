Les bénéfices de JPMorgan dépassent les estimations grâce à l'essor des activités de transactions, mais les actions sont affectées par la faiblesse des activités de banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La hausse des marchés stimule le bénéfice trimestriel

*

Le directeur général Dimon signale que l'économie américaine reste résiliente

*

Bénéfice ajusté par action de 5,23 $ contre une estimation de 5 $

*

Les actions chutent de 2,8 % dans un marché volatil

(Ajoute les commentaires de la conférence de presse aux paragraphes 3 et 31, le commentaire de l'investisseur aux paragraphes 25-26; met à jour les actions à l'ouverture du marché) par Manya Saini et Saeed Azhar

Le bénéfice de JPMorgan Chase JPM.N a dépassé les estimations des analystes au quatrième trimestre, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, mais ses actions ont chuté mardi, les revenus de la banque d'investissement n'ayant pas été à la hauteur des attentes du marché.

Les actions ont chuté de 2,8% dans les premiers échanges, également sous la pression des préoccupations concernant la proposition de l'administration Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit, ce qui, selon la banque, pourrait nuire au secteur et aux consommateurs . L'activité de trading de JPMorgan a bénéficié de la fortefluctuation des marchés au cours des trois derniers mois de 2025, alors que les inquiétudes concernant une bulle dans les actions de l'IA se sont intensifiées après deux années de gains importants, tandis que les investisseurs spéculaient également sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

"L'économie américaine est restée résiliente", a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué. "Ces conditions pourraient persister pendant un certain temps, en particulier grâce à la poursuite des mesures de relance budgétaire, aux avantages de la déréglementation et à la récente politique monétaire de la Fed."

Les revenus des marchés de JPMorgan ont augmenté de 17 % au quatrième trimestre, les actions ayant fait un bond de 40 %, grâce à l'augmentation des revenus de tous les produits, en particulier ceux de Prime. Les revenus des titres à revenu fixe ont augmenté de 7 %. L'activité de courtage de premier ordre à Wall Street a bénéficié de l'augmentation des valorisations des entreprises dans tous les secteurs.

Les marchés obligataires sont également restés nerveux en raison de l'incertitude persistante quant à la date et à l'ampleur de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Les actions de la banque étaient en baisse d'environ 2,8 % lors d'échanges volatils. L'action a fait un bond de 34 % en 2025, surpassant les marchés d'actions plus larges.

"Je n'attendrais pas grand-chose de l'action JPM aujourd'hui, car elle sort d'une année exceptionnelle où la barre de la perfection a été placée très haut", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de la banque.

"Les bons résultats d'aujourd'hui montrent que la barre peut être atteinte, mais le prix de l'action est actuellement très élevé."

La plus grande banque américaine a gagné 5,23 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, sur une base ajustée, dépassant les attentes de Wall Street de 5 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

JPMorgan a enregistré une provision de 2,2 milliards de dollars au cours du trimestre rapporté, liée à son accord avec Goldman Sachs GS.N pour reprendre un partenariat de cartes de crédit avec Apple AAPL.O .

Les dirigeants se sont également exprimés sur les récentes mesures prises par l'administration Trump. Dimon a exprimé son soutien à une Réserve fédérale indépendante lors d'un appel avec les journalistes, quelques jours après que l'administration a ouvert une enquête criminelle sur le président de la banque centrale Jerome Powell.

PLEINS FEUX SUR LES TRANSACTIONS

Les commissions de la banque d'investissement de JPMorgan ont chuté de 5 % au cours du trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'année précédente où une augmentation de l'activité de transaction avait permis à la banque de réaliser le bénéfice annuel le plus élevé qu'elle ait jamais connu.

Les honoraires de la banque d'investissement de JPMorgan ont manqué les estimations de Wall Street de 8 % et les prévisions de la banque elle-même, qui prévoyait une croissance à un chiffre au quatrième trimestre, ont indiqué les analystes d'UBS dans une note.

Les banquiers sont optimistes et pensent que la reprise des transactions se poursuivra jusqu'en 2026, sous l'effet de la hausse record des marchés boursiers et des prévisions de réduction des taux d'intérêt.

"La banque d'investissement a été un peu décevante, mais les commentaires à venir devraient être plus constructifs, tandis que l'accélération de la croissance moyenne des prêts est de bon augure pour le secteur des prêts", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

Le marché américain des introductions en bourse a atteint son plus haut niveau en 2025 depuis le pic de 2021, tant en termes de volume d'opérations que de fonds levés.

JPMorgan a travaillé sur plusieurs transactions de premier plan au cours du trimestre, notamment en conseillant Warner Bros Discovery WBD.O sur l'accord de 82,7 milliards de dollars pour ses studios et ses actifs de streaming avec Netflix NFLX.O et Kimberly-Clark KMB.O sur l'acquisition de Kenvue KVUE.N pour un montant de 48,7 milliards de dollars.

Elle a également été l'un des principaux souscripteurs lors de l'introduction en bourse du géant des fournitures médicales Medline MDLN.O , la plus importante cotation au niveau mondial en 2025.

JPMorgan est restée la première banque d'investissement au monde et a perçu les commissions les plus élevées de l'année, selon les données de Dealogic.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS EN POINT DE MIRE

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qu'une banque gagne en paiements sur les prêts et ce qu'elle donne sur les dépôts - ont augmenté de 7 % au quatrième trimestre pour atteindre 25,1 milliards de dollars.

Si la baisse des taux d'intérêt peut peser sur les revenus d'intérêts, elle peut aussi encourager l'emprunt. La banque s'attend à ce que les revenus d'intérêts en 2026, hors marchés, atteignent environ 95 milliards de dollars.

"Les consommateurs et les petites entreprises restent résistants", a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier, lors d'une conférence de presse, ajoutant que la banque n'observait pas de détérioration dans les différentes catégories de revenus.

Les grands prêteurs, dont JPMorgan Chase et Bank of America

BAC.N , fournissent un indicateur de l'économie américaine, en mettant en lumière les dépenses de consommation, les emprunts et l'activité des entreprises.

"Le consommateur est stable, le marché du travail est un peu plus mou qu'il y a un an, mais il n'y a pas eu d'augmentation substantielle des impayés pour les prêts ou les cartes de crédit", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management, qui détient des actions de la banque.

"Cela permet d'envisager une croissance solide au cours des prochains trimestres."

Les banques concurrentes doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine, ce qui donnera aux investisseurs une vision plus large de la santé de l'économie.

EXPANSION DES CARTES DE CRÉDIT

L'accord conclu avec Goldman pour l'émission de la carte Apple devrait renforcer la position de JPMorgan dans le secteur des cartes de crédit et s'ajouter à la longue liste de victoires stratégiques de Dimon, qui a fait de la banque un acteur de premier plan dans les domaines de la banque de détail et de la banque d'investissement.

L'opération intervient à un moment crucial pour le secteur des cartes de crédit, qui pourrait connaître un changement radical si la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt à 10 % est mise en œuvre. Alors que Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que les entreprises s'y conforment d'ici le 20 janvier, les analystes de Wall Street continuent de douter que la mesure puisse être mise en œuvre sans l'approbation du Congrès.

"Si cela devait se produire, ce serait très mauvais pour les consommateurs, très mauvais pour l'économie", a déclaré Barnum aux journalistes , ajoutant que la banque devrait modifier ses activités de manière significative et réduire ses dépenses.

La semaine dernière, un organisme du secteur bancaire a averti que cette mesure pourrait restreindre l'accès au crédit pour les consommateurs et les petites entreprises et pousser les emprunteurs à se tourner vers des prêteurs non réglementés.