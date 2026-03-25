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Les bénéfices de Jefferies augmentent grâce à la force des transactions, mais sont affectés par First Brands et MFS
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 21:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice de Jefferies JEF.N a bondi de 22% au premier trimestre, la banque d'investissement ayant bénéficié d'une bonne tenue des transactions et d'une souscription robuste, a-t-on appris mercredi.

La banque d'investissement a également indiqué qu'elle avait subi des pertes de 17 millions de dollars liées à l'effondrement de la banque britannique Market Financial Solutions et à la faillite du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, après ajustement des indemnités et des impôts, l'exposition à First Brands s'élevant désormais à zéro.

Les dirigeants de Wall Street parient sur une année 2026 forte en fusions et acquisitions malgré les perturbations causées par le conflit en cours au Moyen-Orient, car les investissements dans l'intelligence artificielle et un environnement réglementaire plus favorable aux États-Unis devraient stimuler les transactions.

Plus de 1 000 milliards de dollars de transactions ont été annoncés depuis le début de l'année, soit 27 % de plus que l'année dernière à la même époque, selon les données compilées par Dealogic.

Les revenus nets de la banque d'investissement de Jefferies ont augmenté de 45 % au cours du trimestre pour atteindre 1,02 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont grimpé à 2,02 milliards de dollars.

La société, qui a agi en tant que chef de file pour plusieurs offres publiques initiales importantes au premier trimestre, y compris celles de York Space YSS.N et Forgent

FPS.N , a augmenté son autorisation de rachat d'actions à 250 millions de dollars.

Ces résultats donnent le coup d'envoi d'une saison des résultats très surveillée pour les plus grandes banques de Wall Street, avec JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N qui doivent publier leurs résultats au cours des prochaines semaines.

DISCUSSIONS SUR LES RACHATS

Jefferies était sous les feux des projecteurs mardi après que le Financial Times ait rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T planifiait un rachat potentiel de la banque d'investissement.

D'autres médias ont réfuté cette information, affirmant que la deuxième banque japonaise n'était pas engagée dans des négociations d'acquisition et que la banque d'investissement de Wall Street n'était pas intéressée par une vente à ce stade.

SMFG, qui a déjà un siège au conseil d'administration de Jefferies, a commencé à prendre une participation dans la société en 2021. En septembre, SMFG a déclaré qu'elle investirait 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars), ce qui portera sa participation de 14,5 % à 20 %.

Les deux sociétés ont déclaré à l'époque qu'elles allaient créer une coentreprise au Japon pour consolider leurs activités de vente en gros d'actions japonaises.

CONTRÔLE DES INVESTISSEURS

Jefferies a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs en raison de son exposition à Market Financial Solutions et des pertes liées à First Brands. Ses actions ont baissé d'environ 35 % cette année.

"La direction est déçue et assume l'entière responsabilité des pertes déjà constatées et de celles qui pourraient être absorbées au fil du temps en ce qui concerne First Brands, qui sont toutes gérables", a déclaré la société dans un communiqué mercredi.

Jefferies a déclaré un bénéfice net d'environ 156 millions de dollars, soit 70 cents par action, contre 128 millions de dollars, soit 57 cents par action, il y a un an.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
842,200 USD NYSE +0,73%
JEFFERIES FINL
39,655 USD NYSE -2,28%
JPMORGAN CHASE
295,560 USD NYSE +1,06%
MORGAN STANLEY
165,670 USD NYSE -0,13%
S'TOMO MITSUI FI
28,645 EUR Tradegate +1,09%
S'TOMO MITSUI FI
34,1375 USD OTCBB +2,36%
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