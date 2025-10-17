Les bénéfices de Huntington augmentent grâce à la hausse des intérêts et des commissions

Huntington Bancshares HBAN.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, la banque régionale américaine ayant bénéficié d'une augmentation des revenus d'intérêts et des commissions dans toutes ses divisions.

Les actions de la banque basée à Columbus, dans l'Ohio, ont augmenté de 1,8 % dans les transactions de pré-marché.

Ces résultats interviennent dans un contexte de regain d'attention pour la qualité du crédit des banques américaines après deux faillites dans le secteur automobile et des révélations de fraude au crédit, qui ont fait baisser les actions des prêteurs au cours des dernières semaines.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 122 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 106 millions de dollars un an plus tôt.

Son revenu net d'intérêts - la différence entre ce qu'une banque gagne en intérêts sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - a bondi de 11 % pour atteindre 1,51 milliard de dollars au cours de la période, en raison de la baisse des coûts de financement.

La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt le mois dernier pour la première fois cette année, ce qui a permis aux prêteurs et aux emprunteurs de réduire le coût du capital. Les résultats de Huntington reflètent ceux de ses pairs Citizens CFG.N et PNC Financial PNC.N , dont les bénéfices ont également augmenté grâce à la hausse des revenus d'intérêts.

Les revenus non liés aux intérêts ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, grâce à un bond de 21 % des marchés financiers et des commissions de conseil, les transactions ayant fait un retour triomphal au cours du trimestre qui a vu les marchés atteindre de multiples records.

Les commissions sur les dépôts et les prêts à la clientèle ont augmenté de 19 % pour atteindre 102 millions de dollars, grâce à l'augmentation des commissions d'engagement sur les prêts.

Le bénéfice net attribuable à la banque a augmenté pour atteindre 629 millions de dollars, soit 41 cents par action, contre 517 millions de dollars, soit 33 cents par action, un an plus tôt.

L'action Huntington est en baisse de plus de 5,5 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,4 % de l'indice KBW Regional Banking .KRX .