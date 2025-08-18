Les bénéfices de Home Depot et Lowe's face au ralentissement de l'immobilier et aux tarifs douaniers

Home Depot et Lowe's publient leurs résultats cette semaine dans un contexte de vents contraires, notamment une reprise du marché immobilier américain en panne, des tarifs douaniers et un consommateur allergique aux grosses dépenses, et les investisseurs réclament des informations sur le moment où la tempête pourrait passer.

Le printemps et l'été devaient être "la saison du Super Bowl" pour la vente au détail de produits pour la maison, a déclaré Billy Bastek, vice-président exécutif du merchandising de Home Depot HD.N , à l'adresse lors de la conférence téléphonique sur les résultats du dernier trimestre.

Si c'est le cas, cela s'est avéré être une erreur.

Les détaillants de matériaux de construction et de matériel de jardinage ont vu leurs ventes baisser d'au moins 4 % en glissement annuel chaque mois de mai à juillet, alors que la plupart des autres détaillants affichaient une croissance, selon les données de la National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail) (NRF).

"À l'heure actuelle, le consommateur se concentre davantage sur les produits de première nécessité, et les prix sont un facteur clé de l'activité", a déclaré Mark Mathews, économiste en chef de la NRF.

"Je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'élan, ou de besoin, pour stimuler les dépenses dans le secteur des matériaux de construction et des fournitures de jardinage à l'heure actuelle", a déclaré M. Mathews, ajoutant que les ventes au détail avaient augmenté en juillet grâce aux achats de produits pour la rentrée scolaire.

Les taux d'intérêt élevés, quant à eux, maintiennent le taux de rotation des logements à un niveau bas

Par rapport à la concurrence, cependant, Home Depot et Lowe's LOW.N sont en bonne santé, selon les analystes, et ils pourraient être mieux placés pour résister à la tempête que les plus petits détaillants de produits pour la maison et le jardin, tels que Ace Hardware ACEHW.UL , True Value Co, et les quincailleries artisanales.

La puissance de la marque et des prix compétitifs confèrent aux deux principales chaînes de magasins de bricolage une grande marge de manœuvre et "elles continuent à prendre des parts de marché", a déclaré Joe Feldman, analyste au Telsey Advisory Group, bien que leurs tarifs soient plus élevés qu'il y a un trimestre.

Les données sur les achats par carte de crédit d'Affinity Solutions montrent que les ventes de Home Depot sont restées à peu près constantes d'une année sur l'autre en mai et en juillet, avec une baisse de 3 % en juin. Lowe's a connu une croissance modeste de ses ventes en mai et en juillet, avec une baisse de 1,5 % en juin.

Home Depot devrait publier mardi un bond de 5,1 % de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre se terminant en juillet, contre une hausse de 0,6 % l'année dernière, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires de Lowe's - qui devrait publier ses résultats mercredi - a probablement augmenté de 1,6 % au cours de la même période.

LES VENTS CONTRAIRES PERSISTENT

Sheraz Mian, directeur chez Zacks Investment Research, estime que la reprise du marché immobilier, attendue depuis longtemps, est imminente, alors que la Fed pourrait réduire ses taux d'intérêt à partir de septembre.

Entre-temps, les détaillants ont développé la partie de leur activité qui s'adresse aux entrepreneurs professionnels, qui achètent généralement en gros et sont moins sensibles aux prix. Au dernier trimestre, Home Depot a enregistré une croissance dans des catégories telles que le béton, le plâtre et le bardage, qui sont des produits professionnels.

Les tarifs douaniers restent un joker, même s'ils le sont moins que pour d'autres détaillants. Home Depot et Lowe's s'approvisionnent chacun pour plus de la moitié en Amérique du Nord, bien que Lowe's reçoive également environ 20 % de son stock de Chine.

Home Depot a annoncé son intention de diversifier davantage sa chaîne d'approvisionnement et a déclaré, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du dernier trimestre, qu'elle n'augmenterait pas ses prix en raison des tarifs douaniers, mais que certains articles pourraient disparaître complètement. Lowe's a annoncé au dernier trimestre que les hausses de prix seraient concentrées sur la seconde moitié de l'année.