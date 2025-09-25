Les bénéfices de H&M augmentent, la stratégie de promotion de la marque commence à porter ses fruits

Les bénéfices dépassent les attentes grâce au succès des collections d'automne

Le nouveau directeur général depuis 2024 vise des collections plus tendance

Les détaillants de mode sont confrontés aux défis des tarifs douaniers de Trump

Les actions augmentent de 10 % dans la matinée

(Ajoute les commentaires du directeur général sur la prudence et les prix aux États-Unis) par Greta Rosen Fondahn et Helen Reid

Le groupe de mode suédois H&M HMb.ST a fait état d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice au troisième trimestre jeudi,et bien que ses collections d'automne se soient bien vendues, le directeur général Daniel Erver a averti que les droits de douane américains pourraient freiner la demande des consommateurs dans ce pays.

Les actions du deuxième distributeur mondial de vêtements cotés en bourse ont bondi de 10 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 11 mois, après que le bénéfice d'exploitation pour la période juin-août a augmenté de 40 %.

Daniel Erver, directeur général depuis janvier 2024, s'est efforcé d'améliorer la rentabilité en attirant les consommateurs avec des styles plus tendance, visant à concurrencer les rivaux de la mode rapide Shein et Inditex 's ITX.MC Zara, alors que le secteur est confronté aux perturbations causées par les tarifs douaniers américains.

H&M RECRUTE DES CÉLÉBRITÉS POUR SE REFAIRE UNE BEAUTÉ Erver a remanié le marketing de H&M en engageant des stars de la pop comme Charli XCX et Tyla pour des concerts et des campagnes publicitaires visant à rendre sa marque principale plusà la mode. La semaine dernière, le distributeur a organisé son premier défilé H&M depuis 2018, pour donner le coup d'envoi de la Semaine de la mode de Londres .

"Nous faisons de nouveaux pas dans la bonne direction", a-t-il déclaré jeudi.

Après deux trimestres consécutifs de baisse des bénéfices, H&M a déclaré que le bénéfice d'exploitation de juin-août avait bondi à 4,91 milliards de couronnes suédoises (523 millions de dollars), contre 3,51 milliards il y a un an, grâce à un meilleur mix de produits et à un contrôle plus strict des coûts.

Les analystes interrogés par LSEG avaient en moyenne prévu un bénéfice de 3,68 milliards de couronnes. H&M a toutefois averti que les droits de douane américains sur les importations pèseraient plus lourdement sur les marges au cours du trimestre se terminant en novembre.

H&M ADOPTE UNE APPROCHE PRUDENTE EN MATIÈRE DE PRIX

"Nous sommes prudents à propos des États-Unis à l'approche du quatrième trimestre, à la fois en raison de l'impact des droits de douane sur la marge brute, mais aussi du sentiment des consommateurs, car nous savons qu'il y a beaucoup de mouvements et que nous pouvons voir les augmentations de prix", a déclaré M. Erver lors d'un entretien avec Reuters.

H&M voit ses rivaux augmenter leurs prix aux Etats-Unis, a dit M. Erver, mais prévoit d'adopter une approche "prudente", en n'augmentant les prix que là où il estime que les consommateurs sont prêts à payer plus, et en maintenant les prix d'entrée de gamme inchangés pour les articles sensibles tels que les basiques et les vêtements pour enfants.

Les États-Unis sont le deuxième marché de H&M après l'Allemagne, représentant l'an dernier 13 % des ventes du groupe.

PLUS D'ACHATS DE SAISON AU PRIX FORT

Les analystes de JP Morgan et Alphavalue ont salué la baisse de 9 % des niveaux de stocks de H&M, le distributeur ayant déclaré que les consommateurs achetaient davantage de produits en saison - à plein prix plutôt que lors des ventes de fin de saison.

H&M a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les démarques augmentent quelque peu au quatrième trimestre, en partie parce que le Black Friday tombe un jour plus tôt. Le chiffre d'affaires en monnaie nationale est passé de 59,0 milliards à 57,0 milliards de couronnes , soit un peu plus que les 56,8 milliards attendus. H&M s'attend à ce que les ventes en monnaie locale en septembre soient stables par rapport au chiffre exceptionnellement élevé de l'année précédente. H&M, dont la clientèle est considérée comme plus sensible aux prix que celle de Zara, a été confrontée à une pression accrue ces dernières années, les consommateurs réduisant leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie et de l'incertitude mondiale.

(1 $ = 9,3840 couronnes suédoises)