Les bénéfices de Fleury Michon s'effondrent malgré une hausse de l'activité
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 18:17
Le résultat opérationnel chute dans les mêmes proportions, à 0,2 million d'euros (vs 7,2 millions d'euros un an plus tôt) faisant passer la marge opérationnelle de 1,8% à seulement 0,1% du chiffre d'affaires. L'EBITDA, bien qu'il ne soit pas détaillé, suit une trajectoire similaire selon la direction.
Dans ce contexte tendu, le chiffre d'affaires affiche néanmoins une progression de +3,4% à 406,4 millions d'euros, tiré par la croissance des volumes en GMS (+2,6%) - en particulier sur la charcuterie de porc et les plats cuisinés - et par la bonne dynamique du pôle international, dont l'activité de catering aérien bondit de +9,5%.
Le résultat net consolidé, incluant les activités cédées, ressort à 5,5 millions d'euros, en repli de -88% par rapport au niveau exceptionnel de 46,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce dernier intégrait un gain fiscal exceptionnel lié à la cession des plateaux-repas. En 2025, la finalisation de cette cession a encore généré un produit d'impôt différé de 5,2 millions d'euros.
Le free cash flow n'est pas publié, mais l'endettement net du groupe s'est dégradé, atteignant 17,5 millions d'euros au 30 juin 2025, contre une trésorerie nette de 11,1 millions d'euros fin 2024. Cette évolution s'explique par la baisse des résultats, un niveau d'investissement soutenu, et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, notamment liée à la constitution de stocks pour l'activité de catering.
Fleury Michon ne fournit pas de prévisions chiffrées pour l'exercice en cours. 'L'incertitude économique s'est ajoutée à une nouvelle forme d'instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés', souligne la direction, tout en réaffirmant sa confiance dans le modèle de développement du groupe et la poursuite de ses investissements industriels.
Valeurs associées
|25,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a réclamé mardi plus de "flexibilité" dans la réglementation européenne qui prévoit une interdiction des ventes de voitures thermiques après 2035, un calendrier décrié par l'industrie automobile, secteur-clé plongé dans la ... Lire la suite
-
La France emprunte désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans, au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou et à l'approche de la révision de la notation du pays vendredi par l'agence Fitch Ratings. Le taux de l'emprunt français à dix ans, la référence ... Lire la suite
-
L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a vu ses marges chuter au premier semestre en raison de la hausse des prix du poulet en Europe, ce qui a plombé son bénéfice malgré une hausse des ventes, a-t-il annoncé mardi. La demande mondiale de volailles ... Lire la suite
-
Le CAC 40 a terminé en légère hausse mardi, ignorant la situation politique française après que l'Assemblée nationale a renversé le Premier ministre François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. L'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer