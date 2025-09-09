 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 772,00
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les bénéfices de Fleury Michon s'effondrent malgré une hausse de l'activité
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 18:17

(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Fleury Michon a enregistré un résultat net des activités poursuivies de 0,3 million d'euros, en baisse de -96% par rapport aux 7,7 millions d'euros du premier semestre 2024. Cette dégradation est principalement liée à l'envolée du coût de certaines matières premières, notamment la volaille (poulet et dinde), dont les hausses n'ont pas encore été répercutées aux distributeurs, précise la société.

Le résultat opérationnel chute dans les mêmes proportions, à 0,2 million d'euros (vs 7,2 millions d'euros un an plus tôt) faisant passer la marge opérationnelle de 1,8% à seulement 0,1% du chiffre d'affaires. L'EBITDA, bien qu'il ne soit pas détaillé, suit une trajectoire similaire selon la direction.

Dans ce contexte tendu, le chiffre d'affaires affiche néanmoins une progression de +3,4% à 406,4 millions d'euros, tiré par la croissance des volumes en GMS (+2,6%) - en particulier sur la charcuterie de porc et les plats cuisinés - et par la bonne dynamique du pôle international, dont l'activité de catering aérien bondit de +9,5%.

Le résultat net consolidé, incluant les activités cédées, ressort à 5,5 millions d'euros, en repli de -88% par rapport au niveau exceptionnel de 46,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce dernier intégrait un gain fiscal exceptionnel lié à la cession des plateaux-repas. En 2025, la finalisation de cette cession a encore généré un produit d'impôt différé de 5,2 millions d'euros.

Le free cash flow n'est pas publié, mais l'endettement net du groupe s'est dégradé, atteignant 17,5 millions d'euros au 30 juin 2025, contre une trésorerie nette de 11,1 millions d'euros fin 2024. Cette évolution s'explique par la baisse des résultats, un niveau d'investissement soutenu, et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, notamment liée à la constitution de stocks pour l'activité de catering.

Fleury Michon ne fournit pas de prévisions chiffrées pour l'exercice en cours. 'L'incertitude économique s'est ajoutée à une nouvelle forme d'instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés', souligne la direction, tout en réaffirmant sa confiance dans le modèle de développement du groupe et la poursuite de ses investissements industriels.

Valeurs associées

FLEURY MICHON
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz lors de l'inauguration du salon international de l'automobile à Munich, le 9 septembre 2025 ( AFP / Alexandra BEIER )
    L'Allemagne presse l'UE d'assouplir l'interdiction de vente des voitures thermiques en 2035
    information fournie par AFP 09.09.2025 19:51 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a réclamé mardi plus de "flexibilité" dans la réglementation européenne qui prévoit une interdiction des ventes de voitures thermiques après 2035, un calendrier décrié par l'industrie automobile, secteur-clé plongé dans la ... Lire la suite

  • La France emprunte depuis mardi désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans ( AFP / JOEL SAGET )
    Dette: la France emprunte désormais au même taux que l'Italie
    information fournie par AFP 09.09.2025 19:26 

    La France emprunte désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans, au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou et à l'approche de la révision de la notation du pays vendredi par l'agence Fitch Ratings. Le taux de l'emprunt français à dix ans, la référence ... Lire la suite

  • Fleury Michon au Salon de l'agriculture 2018. ( AFP / GERARD JULIEN )
    Les prix du poulet plombent les marges de Fleury Michon au premier semestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.09.2025 19:18 

    L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a vu ses marges chuter au premier semestre en raison de la hausse des prix du poulet en Europe, ce qui a plombé son bénéfice malgré une hausse des ventes, a-t-il annoncé mardi. La demande mondiale de volailles ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris ignore la situation politique
    information fournie par AFP 09.09.2025 19:09 

    Le CAC 40 a terminé en légère hausse mardi, ignorant la situation politique française après que l'Assemblée nationale a renversé le Premier ministre François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. L'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank