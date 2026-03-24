Les bénéfices de Fever-Tree Drinks chutent de 16 % en raison de l'impact du partenariat avec Molson Coors et du différend relatif à la taxe sur les emballages

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* Fever-Tree conteste la taxe britannique sur les formats en verre dans les bars

* Les analystes s'attendent à ce que les ventes aux États-Unis augmentent en 2026

* L'analyste Webb d'Investec considère la provision EPR comme une prudence comptable

(Ajoute des détails sur la taxe sur les emballages dans les paragraphes 2-3, les actions dans 5, les commentaires des analystes dans 4 & 9, des détails dans l'ensemble de l'article)

Fever-Tree Drinks FEVR.L a annoncé une baisse de 16% de son bénéfice annuel mardi, après avoir enregistré une charge exceptionnelle de 2,8 millions de livres (3,76 millions de dollars) en raison d'une taxe sur les emballages contestée et d'une pression sur les marges due à son partenariat avec Molson Coors TAP.N aux États-Unis.

La société a déclaré qu'elle avait lancé un recours juridique formel contre l'Agence britannique de l'environnement au sujet de la taxe sur la responsabilité élargie des producteurs, qui, selon Fever-Tree, ne devrait pas s'appliquer à certains formats de verre vendus dans les bars et les restaurants.

Fever-Tree est la dernière entreprise britannique à se heurter aux autorités de réglementation au sujet des nouvelles règles environnementales en matière d'emballage, qui transfèrent les coûts de recyclage aux producteurs, ce qui vient s'ajouter aux pressions générales sur les coûts qui pèsent sur la rentabilité.

"La décision de constituer une provision pour couvrir un éventuel passif supplémentaire lié à l'EPR représente une prudence comptable plutôt qu'un changement dans la confiance de Fever-Tree dans sa position", a noté Matthew Webb, un analyste de la banque Investec.

Les actions de Fever-Tree ont chuté de 5,7 % dans les premiers échanges, mais ont fait marche arrière pour s'échanger 2,8 % plus haut à 8 h 50 GMT.

ACCORD AVEC MOLSON COORS

Fever-Tree, qui fabrique la plupart des produits qu'elle vend aux États-Unis en Grande-Bretagne, a signé un accord de distribution et de fabrication avec Molson Coors l'année dernière pour aider à localiser la production dans un contexte de hausse des tarifs douaniers et stimuler ses ventes aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires américain du fabricant de tonic, qui représente environ un tiers du total, a augmenté de 6 % à taux de change constant en 2025.

Le directeur général Tim Warrillow a déclaré que le partenariat stratégique crée "une opportunité significative de faire passer Fever-Tree au niveau supérieur" sur son plus grand marché de croissance, ajoutant que la société restait à l'aise avec les attentes du marché pour 2026.

"2026 commencera à montrer les avantages de l'accord TAP avec une augmentation majeure de l'échelle et de la capacité d'exécution aux États-Unis", ont déclaré les analystes de Jefferies, ajoutant qu'ils s'attendent à ce que les ventes reprennent vers la fin du premier semestre et se renforcent au cours du second semestre.

Fever-Tree a déclaré un bénéfice de base ajusté de 42,4 millions de livres, en baisse par rapport aux 50,7 millions de livres de l'année dernière. Les attentes des analystes étaient en moyenne de 44,4 millions de livres, selon un sondage réalisé par la société.

(1 $ = 0,7449 livre)