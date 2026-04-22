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Les bénéfices de CME Group augmentent, la volatilité des marchés stimulant la demande de couverture
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout du commentaire du COO au paragraphe 15) par Pritam Biswas

CME Group CME.O a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, l'opérateur d'échange de produits dérivés ayant bénéficié de la volatilité accrue des marchés qui a encouragé davantage d'investisseurs à couvrir leurs positions.

Les volumes quotidiens moyens (ADV) ont atteint un niveau record au cours du trimestre avec 36,2 millions de contrats, soit une hausse de 22% par rapport à la même période de l'année précédente, grâce aux produits de taux d'intérêt et d'indices boursiers de la société.

CME Group a donné le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre pour les principales bourses américaines, qui devraient annoncer un trimestre en grande partie plus solide en raison de l'incertitude géopolitique et économique accrue.

Le Nasdaq NDAQ.O devrait publier ses résultats jeudi.

"Dans un monde où le risque est devenu la nouvelle normalité, 2026 connaît un début record, car les clients du monde entier se tournent vers les marchés réglementés et fiables de CME Group pour se couvrir dans toutes les classes d'actifs et dans tous les environnements de transactions", a déclaré le directeur général Terry Duffy dans un communiqué.

LA VOLATILITÉ STIMULE LES REVENUS DE COMPENSATION

Les frais de compensation et de transaction de la bourse ont augmenté pour atteindre 1,54 milliard de dollars, contre 1,34 milliard de dollars l'année précédente.

Le CME Group applique un modèle d'intégration verticale, détenant sa chambre de compensation afin de percevoir des frais tout au long du cycle de vie des transactions.

Le chiffre d'affaires du segment des données de marché et des services d'information est passé de 194,5 millions de dollars à 224,1 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s'est élevé à 1,22 milliard de dollars, soit 3,36 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1 milliard de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

Ce chiffre est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 3,37 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 4,2 % depuis le début de l'année pour surperformer les marchés plus larges, ont glissé d'environ 1 % dans les premiers échanges.

LA TOKENISATION AVEC GOOGLE CLOUD

CME Group et Google Cloud ont annoncé le mois dernier qu'ils pilotaient un grand livre distribué conçu pour permettre un règlement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une gestion en temps réel du collatéral et de la marge, allant au-delà des heures bancaires traditionnelles.

"L'objectif est d'augmenter les capacités de test au sein de l'écosystème des banques de règlement, ainsi que de commencer à intégrer les membres compensateurs dans ce processus de test cette année, avec pour objectif d'être en mesure de démarrer d'ici la fin de l'année", a déclaré Suzanne Sprague, directrice de l'exploitation de CME, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Sprague et Duffy ont également ajouté que le CME cherchait à obtenir une licence pour pouvoir émettre un stablecoin.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
280,4600 USD NASDAQ -1,39%
INTERCON EXCHANG
159,190 USD NYSE +0,35%
NASDAQ
86,6150 USD NASDAQ -1,12%
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