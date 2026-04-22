Les bénéfices de CME Group augmentent grâce à la volatilité des marchés qui stimule la demande de couverture

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CME Group CME.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, la volatilité accrue des marchés ayant incité les investisseurs à se tourner vers la bourse des produits dérivés pour couvrir leurs positions contre l'incertitude économique.

L'opérateur boursier basé à Chicago a bénéficié de l'augmentation des volumes de transactions sur ses produits de taux d'intérêt et d'indices boursiers, alors que les participants au marché naviguaient entre les attentes changeantes des coûts d'emprunt mondiaux et les tensions géopolitiques.

La société constate une augmentation de la demande pour ses produits à terme lorsque les entreprises cherchent à bloquer les prix dans un contexte de fluctuations rapides du marché.

Un marché volatil et incertain favorise le modèle commercial de CME en augmentant les volumes quotidiens moyens (ADV) pour sa gamme de produits. Le volume quotidien moyen a atteint un niveau record au cours du trimestre, avec 36,2 millions de contrats, soit une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Toutes les classes d'actifs, y compris les devises, l'énergie, les matières premières agricoles et les métaux , ont également enregistré une croissance significative des volumes quotidiens moyens au cours du premier trimestre.

"Dans un monde où le risque est devenu la nouvelle normalité, 2026 connaît un début record, car les clients du monde entier se tournent vers les marchés réglementés et fiables de CME Group pour se couvrir dans toutes les classes d'actifs et dans tous les environnements de transactions", a déclaré le directeur général Terry Duffy dans un communiqué.

LE CHAOS STIMULE LES REVENUS DE COMPENSATION

L'augmentation du volume des transactions a permis aux frais de compensation et de transaction de la bourse d'atteindre 1,54 milliard de dollars, contre 1,34 milliard de dollars l'année précédente. Ces frais représentent la majeure partie des revenus de la société.

CME Group applique un modèle d'intégration verticale et possède sa chambre de compensation afin de percevoir des commissions tout au long du cycle de vie des transactions .

Le chiffre d'affaires du segment des données de marché et des services d'information s'est élevé à 224,1 millions de dollars, contre 194,5 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s'est élevé à 1,22 milliard de dollars, soit 3,36 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1 milliard de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

Ce chiffre est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 3,37 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 4,2 % depuis le début de l'année et ont battu les marchés plus larges, étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant la cloche. L'Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du New York Stock Exchange, a perdu environ 2 % en 2026, tandis que le Nasdaq NDAQ.O a reculé de près de 10 %.

Le Nasdaq devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi.