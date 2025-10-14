Les bénéfices de Citigroup augmentent grâce à un chiffre d'affaires record, mais la vente du Mexique est un frein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer et Pritam Biswas

Citigroup C.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, toutes ses divisions ayant enregistré des recettes record.

Citi et ses concurrents ont bénéficié d'un regain d'activité au troisième trimestre, les entreprises ayant conclu des méga-contrats, malgré l'incertitude liée aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

Le bénéfice net du trimestre publié a grimpé de 16 % à 3,8 milliards de dollars pour Citi, par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice par action a bondi de 23 % à 1,86 $.

La hausse des bénéfices est survenue même après que Citi ait enregistré une perte de 726 millions de dollars, résultant de la vente d'une participation de 25 % dans sa filiale mexicaine Banamex .

Le chiffre d'affaires de l'unité bancaire de Citi a augmenté de 31,3 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars, soit la plus forte croissance de ses cinq divisions.

Les transactions mondiales ont augmenté au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, sous l'effet d'une forte hausse des grandes transactions qui ont permis à la banque d'investissement d'atteindre des sommets historiques.

Les méga transactions dans les fusions et acquisitions mondiales ont atteint 1,26 trillion de dollars au troisième trimestre , soit une augmentation de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les revenus des marchés de Citi ont augmenté de 16,7 % pour atteindre 5,6 milliards de dollars au cours du trimestre, aidés par une forte performance dans le domaine des revenus fixes.

Une réduction des taux en septembre 2025, et l'espoir d'un nouvel assouplissement cette année, pourraient aider les banques en stimulant l'activité économique et la demande des emprunteurs.

Le rendement des capitaux propres corporels de Citi s'est établi à 8 % au cours du trimestre et à 8,6 % depuis le début de l'année, bien loin de l'objectif fixé par la directrice générale Jane Fraser de 10 % à 11 % pour l'année prochaine.

JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont également annoncé une hausse de leurs bénéfices au troisième trimestre plus tôt dans la journée de mardi, grâce aux activités de banque d'investissement.

Les actions de Citi ont gagné 36,5 % en 2025, contre 28,5 % pour JPMorgan et 12,4 % pour Wells Fargo. L'indice bancaire KBW

.BKX est en hausse de près de 15% depuis le début de l'année.

VENTE AU MEXIQUE

Citi a annoncé le mois dernier qu'elle vendrait une participation de 25% dans son unité de vente au détail Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo, président de l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX , pour environ 2,3 milliards de dollars. La vente a entraîné une dépréciation de 726 millions de dollars du fonds de commerce, ce qui a réduit les bénéfices de la banque au troisième trimestre.

La banque avait prévu d'organiser une offre publique pour le reste de l'unité, avait-elle déclaré à l'époque. Cependant, à la surprise générale, le conglomérat mexicain d'exploitation minière et de transport Grupo Mexico GMEXICOB.MX a fait une offre non sollicitée de 9,3 milliards de dollars pour Banamex.

Citi a rejeté l'offre la semaine dernière.

La banque a acheté Banamex en 2001 pour 12,5 milliards de dollars. La directrice générale Jane Fraser a décidé de la vendre dans le cadre de la cession d'activités à l'étranger, mais Citi a eu du mal à trouver un acheteur après l'échec des négociations avec Grupo Mexico en 2023.